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Arıza yok, kaza yok ama çile var! Metrobüs kuyruğu Avcılar'dan Sefaköy'e uzadı

Avcılar Merkez ile Sefaköy durakları arasında metrobüslerin ilerlemekte güçlük çektiği görülürken, bazı duraklarda araç bekleyen yolcular da yoğunluk oluşturdu. Metrobüs hattındaki yoğunluğun herhangi bir arıza veya kazadan kaynaklanmadığı öğrenilirken, araçların oluşturduğu uzun kuyruklar görüntülendi.

Haber Giriş Tarihi: 05.11.2026 12:36
Haber Güncellenme Tarihi: 05.11.2026 12:36
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Arıza yok, kaza yok ama çile var! Metrobüs kuyruğu Avcılar'dan Sefaköy'e uzadı

İstanbul'da sabah saatlerinde metrobüs seferlerinde yoğunluk yaşanırken, Avcılar Merkez ile Sefaköy durakları arasında uzun metrobüs kuyrukları oluştu.

İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşların yoğun olarak kullandığı metrobüs hattında, Cevizlibağ, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yönlerine sefer yapan çok sayıda metrobüs arka arkaya sıralandı.

Avcılar Merkez ile Sefaköy durakları arasında metrobüslerin ilerlemekte güçlük çektiği görülürken, bazı duraklarda araç bekleyen yolcular da yoğunluk oluşturdu.

Metrobüs hattındaki yoğunluğun herhangi bir arıza veya kazadan kaynaklanmadığı öğrenilirken, araçların oluşturduğu uzun kuyruklar görüntülendi.

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