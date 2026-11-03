Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin kamu gizli yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 09:36
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 09:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY’nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 14 şüphelinin tamamı yakalandı.
MİT ve emniyet ekiplerinden ortak çalışma
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü.
Çalışmalara Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.
10 ilde eş zamanlı operasyon
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 14 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki işlemlerin sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin kamu gizli yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY’nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 14 şüphelinin tamamı yakalandı.
MİT ve emniyet ekiplerinden ortak çalışma
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü.
Çalışmalara Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.
10 ilde eş zamanlı operasyon
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 14 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki işlemlerin sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.
Çok Okunanlar