SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin kamu gizli yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 09:36
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 09:38
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY’nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 14 şüphelinin tamamı yakalandı.

MİT ve emniyet ekiplerinden ortak çalışma

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü.

Çalışmalara Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

10 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 14 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki işlemlerin sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver