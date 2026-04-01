Ankara Kuzey Çevre Yolu'nda feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti
Ankara Kuzey Çevre Yolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Karapürçek'ten Pursaklar'a giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BNF 379 plakalı otomobil, ters yönden gelen 42 EF 963 plakalı otomobille sabaha karşı çarpıştı.
Kazada, aralarında sürücülerin de bulunduğu iki otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.
Araçlarda çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan güzergah, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.
