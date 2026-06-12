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Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara'da yarın sabah saatlerinden sonra beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Haber Giriş Tarihi: 12.06.2026 15:24
Haber Güncellenme Tarihi: 12.06.2026 15:24
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre, yarın sabah saatlerinden sonra il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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