Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 161 hükümlü yakalandı
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 161 hükümlü yakalandı
Ankara'da jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 161 hükümlü yakalandı.
Haber Giriş Tarihi: 24.11.2026 09:22
Haber Güncellenme Tarihi: 24.11.2026 09:23
Kaynak:
AA
Ankara’da jandarmanın aranan hükümlülere yönelik operasyonlarında 161 kişi yakalandı. Hükümlüler arasında 20 yıla kadar hapis cezası bulunan isimler de yer aldı.
Ankara’da aranan hükümlülerin yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde operasyonlar düzenlendi. İlçe Jandarma Komutanlıklarının da katıldığı çalışmalarda, asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilere yönelik eş zamanlı işlemler gerçekleştirildi.
Hapis cezalarına göre dağılım belli oldu
Operasyonlarda yakalanan 161 hükümlünün ceza sürelerine göre dağılımı şöyle:
10 ila 20 yıl hapis cezası bulunan 11 kişi,
5 ila 10 yıl hapis cezası bulunan 22 kişi,
2 ila 5 yıl hapis cezası bulunan 56 kişi,
2 yılın altında hapis cezası bulunan 72 kişi.
161 hükümlü adli makamlara sevk edildi
JASAT ve ilçe jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
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Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 161 hükümlü yakalandı
Ankara'da jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 161 hükümlü yakalandı.
Ankara’da jandarmanın aranan hükümlülere yönelik operasyonlarında 161 kişi yakalandı. Hükümlüler arasında 20 yıla kadar hapis cezası bulunan isimler de yer aldı.
Ankara’da aranan hükümlülerin yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde operasyonlar düzenlendi. İlçe Jandarma Komutanlıklarının da katıldığı çalışmalarda, asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilere yönelik eş zamanlı işlemler gerçekleştirildi.
Hapis cezalarına göre dağılım belli oldu
Operasyonlarda yakalanan 161 hükümlünün ceza sürelerine göre dağılımı şöyle:
10 ila 20 yıl hapis cezası bulunan 11 kişi,
5 ila 10 yıl hapis cezası bulunan 22 kişi,
2 ila 5 yıl hapis cezası bulunan 56 kişi,
2 yılın altında hapis cezası bulunan 72 kişi.
161 hükümlü adli makamlara sevk edildi
JASAT ve ilçe jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: AA
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