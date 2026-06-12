Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Aykut Çelik atandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Aykut Çelik atandı
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
Haber Giriş Tarihi: 12.06.2026 13:19
Haber Güncellenme Tarihi: 12.06.2026 13:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
HSK'nın 1250 sayılı adli yargı kararnamesi, Kurul'un internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Aykut Çelik atandı
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
HSK'nın 1250 sayılı adli yargı kararnamesi, Kurul'un internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.
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