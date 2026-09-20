Alihan Kuriş soruşturmasında 29 kişi için gözaltı kararı
Alihan Kuriş soruşturmasında 29 kişi için gözaltı kararı
Alihan Kuriş soruşturmasında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atandı.
Haber Giriş Tarihi: 20.09.2026 09:20
Haber Güncellenme Tarihi: 20.09.2026 09:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde arama yapılırken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atanmasına karar verildi. Süreçte gözaltı, arama ve şirketlere ilişkin alınacak yeni adımlar takip edilecek.
29 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.
Soruşturma çerçevesinde 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde de arama işlemleri gerçekleştirildi.
23 şirkete kayyum atandı
Soruşturmanın şirketler boyutunda da karar alındı. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildiği açıklandı.
Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütüldüğü belirtildi.
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Alihan Kuriş soruşturmasında 29 kişi için gözaltı kararı
Alihan Kuriş soruşturmasında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde arama yapılırken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atanmasına karar verildi. Süreçte gözaltı, arama ve şirketlere ilişkin alınacak yeni adımlar takip edilecek.
29 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.
Soruşturma çerçevesinde 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde de arama işlemleri gerçekleştirildi.
23 şirkete kayyum atandı
Soruşturmanın şirketler boyutunda da karar alındı. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildiği açıklandı.
Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütüldüğü belirtildi.
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