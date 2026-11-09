Aliağa'daki patlamada acı bilanço: 3 ölü, 14 yaralı, 10 kayıp
Aliağa'daki patlamada acı bilanço: 3 ölü, 14 yaralı, 10 kayıp
İzmir'in Aliağa Aliağa Demir Çelik Sanayi Bölgesi'ndeki HABAŞ (Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ) demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili İzmir Valiliğinden resmi açıklama geldi. Açıklamada, meydana gelen olayda 3 işçinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 14 kişinin yaralandığı ve enkaz altında kalan 10 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 14:45
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 14:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Aliağa ilçesi Yeni Foça yolu üzerindeki demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
- "ÇOK ŞİDDETLİYDİ"
Olay sırasında fabrika yakınlarında olduğunu belirten Nuri Ali Ülker, AA muhabirine, büyük bir patlama olduğunu söyledi.
Patlamanın ardından toz bulutu ve duman çıktığını anlatan Ülker, "Sonra itfaiye, ambulanslar gelmeye başladı. Yer titredi. Çok şiddetliydi." dedi.
- İZMİR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik AŞ tesislerinde, saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi.
İlk belirlemelere göre olayın, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Meydana gelen elim kazada, ilk tespitlere göre 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere toplam 14 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Patlama sonrasında enkaz altında kalan 10 vatandaşımıza ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmaları ilgili ekipler tarafından aralıksız sürdürülmektedir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup gelişmeler yakından takip edilmektedir."
- GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI
Görgü tanıklarından Deniz Ülker de şiddetli bir patlama meydana geldiğini belirterek, "Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı, ben deprem zannettim. Karşımızdaki fabrikaya baktığımda simsiyah dumanlar çıkıyor. Yer altımızdan kaydı resmen. Bacanın olduğu yerde yangın çıktı." diye konuştu.
Turan İlbay ise patlamanın yaşandığı fabrikada tır şoförü olarak çalıştığını, aracıyla fabrikadan çıkmak üzereyken patlama yaşandığını anlatarak, "Bomba etkisinde bir patlama oldu. Arabayı kenara çektim." dedi.
ÇİFTÇİ'DEN ALİAĞA'DA MEYDANA GELEN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İzmir Aliağa'da, bir demir çelik fabrikasında patlama meydana gelmiş ve akabinde yangın çıkmıştır. Olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Devletimiz, tüm imkanlarıyla sahadadır ve çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyor, fedakarlıkla görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan ve afetlerden muhafaza eylesin."
BAKAN MEMİŞOĞLU: SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İzmir'de bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangından etkilenen vatandaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan olayda maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan 15 vatandaşımızdan 3'ünün durumu ağır olup hastanelerimizde tedavileri sürmektedir. Ekiplerimiz bölgede teyakkuz hâlinde, süreci yakından takip etmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan ve afetten muhafaza eylesin." dedi.
PATLAMAYA İLİŞKİN BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, İzmir Aliağa'da bir sanayi tesisinde meydana gelen patlama nedeniyle derin üzüntü yaşadığını belirtti.
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Işıkhan, "Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. En büyük duamız can kaybının artmamasıdır. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
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Aliağa'daki patlamada acı bilanço: 3 ölü, 14 yaralı, 10 kayıp
İzmir'in Aliağa Aliağa Demir Çelik Sanayi Bölgesi'ndeki HABAŞ (Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ) demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili İzmir Valiliğinden resmi açıklama geldi. Açıklamada, meydana gelen olayda 3 işçinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 14 kişinin yaralandığı ve enkaz altında kalan 10 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.
Aliağa ilçesi Yeni Foça yolu üzerindeki demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
- "ÇOK ŞİDDETLİYDİ"
Olay sırasında fabrika yakınlarında olduğunu belirten Nuri Ali Ülker, AA muhabirine, büyük bir patlama olduğunu söyledi.
Patlamanın ardından toz bulutu ve duman çıktığını anlatan Ülker, "Sonra itfaiye, ambulanslar gelmeye başladı. Yer titredi. Çok şiddetliydi." dedi.
- İZMİR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik AŞ tesislerinde, saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi.
İlk belirlemelere göre olayın, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Meydana gelen elim kazada, ilk tespitlere göre 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere toplam 14 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Patlama sonrasında enkaz altında kalan 10 vatandaşımıza ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmaları ilgili ekipler tarafından aralıksız sürdürülmektedir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup gelişmeler yakından takip edilmektedir."
- GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI
Görgü tanıklarından Deniz Ülker de şiddetli bir patlama meydana geldiğini belirterek, "Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı, ben deprem zannettim. Karşımızdaki fabrikaya baktığımda simsiyah dumanlar çıkıyor. Yer altımızdan kaydı resmen. Bacanın olduğu yerde yangın çıktı." diye konuştu.
Turan İlbay ise patlamanın yaşandığı fabrikada tır şoförü olarak çalıştığını, aracıyla fabrikadan çıkmak üzereyken patlama yaşandığını anlatarak, "Bomba etkisinde bir patlama oldu. Arabayı kenara çektim." dedi.
ÇİFTÇİ'DEN ALİAĞA'DA MEYDANA GELEN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İzmir Aliağa'da, bir demir çelik fabrikasında patlama meydana gelmiş ve akabinde yangın çıkmıştır. Olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Devletimiz, tüm imkanlarıyla sahadadır ve çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyor, fedakarlıkla görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan ve afetlerden muhafaza eylesin."
BAKAN MEMİŞOĞLU: SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İzmir'de bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangından etkilenen vatandaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan olayda maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan 15 vatandaşımızdan 3'ünün durumu ağır olup hastanelerimizde tedavileri sürmektedir. Ekiplerimiz bölgede teyakkuz hâlinde, süreci yakından takip etmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan ve afetten muhafaza eylesin." dedi.
PATLAMAYA İLİŞKİN BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, İzmir Aliağa'da bir sanayi tesisinde meydana gelen patlama nedeniyle derin üzüntü yaşadığını belirtti.
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Işıkhan, "Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. En büyük duamız can kaybının artmamasıdır. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
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