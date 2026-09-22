Aleyna Çakır davasında mahkeme kararını açıkladı

Ankara’da “Aleyna Çakır” adıyla bilinen Sema Esen’in 2020 yılında evinde ölü bulunmasına ilişkin Ümitcan Uygun’un yargılandığı davada karar açıklandı. Ankara 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Uygun’a “intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme” suçundan 4 yıl hapis cezası verirken, “eziyet etme” suçundan beraatine hükmetti. Kararla birlikte yıllardır devam eden yargı sürecinde mahkemenin iki ayrı suçlama hakkındaki hükmü belli oldu.
Haber Giriş Tarihi: 22.09.2026 18:35
Haber Güncellenme Tarihi: 22.09.2026 18:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sema Esen, 3 Haziran 2020’de Ankara’nın Keçiören ilçesindeki evinde boynunda iple ölü bulundu. Esen’in ölümünün ardından Ümitcan Uygun’un daha önce Esen’e şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayımlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Uygun hakkında “intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme” ile “eziyet etme” suçlamalarıyla dava açıldı.
Cumhuriyet savcısı, 8 Mayıs’taki duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasında Uygun’un iki suç kapsamında toplam 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Sema Esen’in ailesi şikayetini sürdürdü
Ankara 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına başka bir davadan hükümlü olan Ümitcan Uygun, Sema Esen’in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Ankara Barosu Gelincik Merkezi’nin davaya katılma talebi mahkeme tarafından reddedildi.
Sema Esen’in babası Mehmet Esen, şikayetinin devam ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi. Esen’in ağabeyi Himmet Esen de şikayetini sürdürürken, annesi Hatun Esen sanığın ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.
Ümitcan Uygun suçlamaları kabul etmedi
Son savunmasını yapan Ümitcan Uygun, Sema Esen’e eziyet ettiği ve onu şiddete maruz bıraktığı yönündeki suçlamaları reddetti. Uygun, Esen’in ölümüne neden olmadığını ve suçsuz olduğunu savundu.
Uygun ayrıca Esen ile aynı evde yaşadıklarını ve evlenmeyi planladıklarını belirterek hakkındaki diğer iddiaları da kabul etmedi.
Mahkemeden 4 yıl hapis ve beraat kararı
Taraf avukatlarının beyanlarının ardından hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, Ümitcan Uygun’u “intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme” suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme, Uygun hakkında yöneltilen “eziyet etme” suçlaması bakımından ise beraat kararı verdi.
Soruşturma 2020 yılında başlamıştı
Sema Esen’in 3 Haziran 2020’de Ankara’nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi’ndeki evinde ölü bulunmasının ardından soruşturma başlatılmıştı. Uygun gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında sosyal medyada yayılan ve Uygun’un Esen’i darbettiğinin görüldüğü belirtilen görüntülerin ölümden yaklaşık 1,5 ay önce kaydedildiği tespit edilmişti. Hazırlanan iddianamenin ardından Uygun hakkında iki ayrı suçlama kapsamında yargılama süreci başlamıştı.
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Aleyna Çakır davasında mahkeme kararını açıkladı
Ankara’da “Aleyna Çakır” adıyla bilinen Sema Esen’in 2020 yılında evinde ölü bulunmasına ilişkin Ümitcan Uygun’un yargılandığı davada karar açıklandı. Ankara 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Uygun’a “intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme” suçundan 4 yıl hapis cezası verirken, “eziyet etme” suçundan beraatine hükmetti. Kararla birlikte yıllardır devam eden yargı sürecinde mahkemenin iki ayrı suçlama hakkındaki hükmü belli oldu.
Sema Esen, 3 Haziran 2020’de Ankara’nın Keçiören ilçesindeki evinde boynunda iple ölü bulundu. Esen’in ölümünün ardından Ümitcan Uygun’un daha önce Esen’e şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayımlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Uygun hakkında “intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme” ile “eziyet etme” suçlamalarıyla dava açıldı.
Cumhuriyet savcısı, 8 Mayıs’taki duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasında Uygun’un iki suç kapsamında toplam 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Sema Esen’in ailesi şikayetini sürdürdü
Ankara 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına başka bir davadan hükümlü olan Ümitcan Uygun, Sema Esen’in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Ankara Barosu Gelincik Merkezi’nin davaya katılma talebi mahkeme tarafından reddedildi.
Sema Esen’in babası Mehmet Esen, şikayetinin devam ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi. Esen’in ağabeyi Himmet Esen de şikayetini sürdürürken, annesi Hatun Esen sanığın ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.
Ümitcan Uygun suçlamaları kabul etmedi
Son savunmasını yapan Ümitcan Uygun, Sema Esen’e eziyet ettiği ve onu şiddete maruz bıraktığı yönündeki suçlamaları reddetti. Uygun, Esen’in ölümüne neden olmadığını ve suçsuz olduğunu savundu.
Uygun ayrıca Esen ile aynı evde yaşadıklarını ve evlenmeyi planladıklarını belirterek hakkındaki diğer iddiaları da kabul etmedi.
Mahkemeden 4 yıl hapis ve beraat kararı
Taraf avukatlarının beyanlarının ardından hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, Ümitcan Uygun’u “intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme” suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme, Uygun hakkında yöneltilen “eziyet etme” suçlaması bakımından ise beraat kararı verdi.
Soruşturma 2020 yılında başlamıştı
Sema Esen’in 3 Haziran 2020’de Ankara’nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi’ndeki evinde ölü bulunmasının ardından soruşturma başlatılmıştı. Uygun gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında sosyal medyada yayılan ve Uygun’un Esen’i darbettiğinin görüldüğü belirtilen görüntülerin ölümden yaklaşık 1,5 ay önce kaydedildiği tespit edilmişti. Hazırlanan iddianamenin ardından Uygun hakkında iki ayrı suçlama kapsamında yargılama süreci başlamıştı.
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