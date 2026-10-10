AK Parti'ye yeni katılım an meselesi: Sırada bir büyükşehir var
AK Parti'ye yeni katılım an meselesi: Sırada bir büyükşehir var
Canlı yayında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, partisine yeni katılımların olabileceğini belirterek, 'Sırada bir büyükşehir var.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 10.10.2026 09:58
Haber Güncellenme Tarihi: 10.10.2026 09:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
"HİÇ KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ"
Yalçın, fon soruşturmasıyla ilgili, "Cumhurbaşkanımız bununla ilgili bir kararlılığı ortaya koyuyor. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan zerre kadar suçu olanla suçu olmayanı ayırt ederek, burada fonda kurban olan fonda kendi parasını kaptıranları tespit etmekten tutun da bu işe bulaşmış ister siyasi ister bürokrat ister başka camiadan fark etmez nereden olursa olsun ister bize yakın ister bizim karşımızda kim olduğunun hiçbir önemi yok." dedi.
"MEKKE İTTİFAKI GENİŞLEYEBİLİR"
Yalçın, Mekke Savunma İttifakı'nın genişleyebileceğini belirterek, "Mısır başta olmak üzere yeni ülkeler katılabilir." dedi.
Hasan Basri Yalçın
"YENİ KATILIMLAR OLABİLİR"
Yalçın, AK Parti'ye katılan belediyelerle ilgili, "Cumhurbaşkanımız kapımız açık dedi, bekliyoruz. İsim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var. En kısa sürede inşallah göreceğiz." diye duyurdu.
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MUHALEFETİN YEMEN İDDİASINA CEVAP
Muhalefetin Yemen iddialarına yanıt veren Yalçın, "Muhalefetin en olmayacak yerinden tuttuğu tartışmalardan bir tanesi de bu. Meseleyi getirip 'Yemen'e asker mi gönderiyoruz?' basitliğine indirgemek. Maalesef bizim ülkedeki muhalefetin ana sorunlarından bir tanesi hiçbir şeye faydaları olmadığı gibi bir tartışmayı da nasıl yapacaklarını hiçbir zaman öğrenemediler. Aslında mesele sadece Yemen'den ibaret değil sadece Husiler'den ibaret değil. Mesele sadece Suudi Arabistan da ibaret değil Mekke Anlaşması'ndan da ibaret değil sadece Orta Doğu'dan ibaret değil dış politikaya Türkiye'nin çok kapsamlı bir yaklaşımı var. Mekke Anlaşması bölgede barış ve istikrar amaçlıyor." ifadelerini kullandı.
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AK Parti'ye yeni katılım an meselesi: Sırada bir büyükşehir var
Canlı yayında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, partisine yeni katılımların olabileceğini belirterek, 'Sırada bir büyükşehir var.' dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
"HİÇ KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ"
Yalçın, fon soruşturmasıyla ilgili, "Cumhurbaşkanımız bununla ilgili bir kararlılığı ortaya koyuyor. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan zerre kadar suçu olanla suçu olmayanı ayırt ederek, burada fonda kurban olan fonda kendi parasını kaptıranları tespit etmekten tutun da bu işe bulaşmış ister siyasi ister bürokrat ister başka camiadan fark etmez nereden olursa olsun ister bize yakın ister bizim karşımızda kim olduğunun hiçbir önemi yok." dedi.
"MEKKE İTTİFAKI GENİŞLEYEBİLİR"
Yalçın, Mekke Savunma İttifakı'nın genişleyebileceğini belirterek, "Mısır başta olmak üzere yeni ülkeler katılabilir." dedi.
Hasan Basri Yalçın
"YENİ KATILIMLAR OLABİLİR"
Yalçın, AK Parti'ye katılan belediyelerle ilgili, "Cumhurbaşkanımız kapımız açık dedi, bekliyoruz. İsim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var. En kısa sürede inşallah göreceğiz." diye duyurdu.
Son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
MUHALEFETİN YEMEN İDDİASINA CEVAP
Muhalefetin Yemen iddialarına yanıt veren Yalçın, "Muhalefetin en olmayacak yerinden tuttuğu tartışmalardan bir tanesi de bu. Meseleyi getirip 'Yemen'e asker mi gönderiyoruz?' basitliğine indirgemek. Maalesef bizim ülkedeki muhalefetin ana sorunlarından bir tanesi hiçbir şeye faydaları olmadığı gibi bir tartışmayı da nasıl yapacaklarını hiçbir zaman öğrenemediler. Aslında mesele sadece Yemen'den ibaret değil sadece Husiler'den ibaret değil. Mesele sadece Suudi Arabistan da ibaret değil Mekke Anlaşması'ndan da ibaret değil sadece Orta Doğu'dan ibaret değil dış politikaya Türkiye'nin çok kapsamlı bir yaklaşımı var. Mekke Anlaşması bölgede barış ve istikrar amaçlıyor." ifadelerini kullandı.
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