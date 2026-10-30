AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu DEVA'dan istifa etti
AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu DEVA'dan istifa etti
DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, parti yönetimiyle yaşadığı görüş ayrılıklarını gerekçe göstererek partisinden istifa ettiğini duyurdu. Siyasi kulislerde AK Parti'ye katılabileceği öne sürülen Kaya, kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna bildirdi. İstifanın ardından TBMM'deki Yeni Yol grubunun milletvekili sayısının 19'a gerilediği belirtildi. Yeni Yol'un grup statüsünün devam edip etmeyeceği, milletvekili sayısına ilişkin resmî kayıtlarla netleşecek.
Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 22:22
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 22:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, partisindeki tüm görevlerinden ayrıldığını bildirdi. Kaya, istifa kararının parti yönetimi tarafından daha önce bilindiğini ve ayrılık takvimini DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile paylaştığını belirtti.
Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
DEVA Partisi’nin yetkili kurullarının uzun zamandır vâkıf olduğu görüş ayrılıklarım nedeniyle, Genel Başkan Sayın Ali Babacan ile eylül ayı içerisinde gerçekleştirdiğim görüşmede paylaştığım ayrılık kararıma istinaden, beyan ettiğim takvim doğrultusunda DEVA Partisi’ndeki tüm görevlerimden bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.
Kaya'nın açıklamasında başka bir siyasi partiye katılacağına ilişkin bilgi yer almadı.
AK Parti'ye geçeceği iddiaları gündemdeydi
Ertuğrul Kaya'nın adı, son dönemde AK Parti'ye katılabileceği iddia edilen milletvekilleri arasında yer alıyordu. Ancak Kaya'nın istifa açıklaması, AK Parti'ye geçiş iddialarını doğrulayan bir ifade içermedi.
Kaya'nın milletvekilliği görevini bağımsız olarak sürdürüp sürdürmeyeceği veya başka bir siyasi partiye katılıp katılmayacağı konusunda açıklanmış bir karar bulunmuyor.
Yeni Yol grubunun milletvekili sayısı 19'a geriledi
DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi milletvekillerinin katılımıyla oluşturulan Yeni Yol grubunun milletvekili sayısının Kaya'nın ayrılığı sonrasında 19'a düştüğü aktarıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü uyarınca siyasi parti grubu kurulabilmesi için en az 20 milletvekili gerekiyor. Bu nedenle Yeni Yol'un milletvekili sayısının 19'a gerilemesi, grubun Meclis'teki statüsünü doğrudan ilgilendiriyor.
Yeni Yol'un grup statüsüne ilişkin güncel durumun TBMM kayıtları ve yapılacak resmî açıklamalar üzerinden belirlenmesi gerekiyor.
Yeni Yol'da daha önce de milletvekili değişiklikleri yaşandı
Yeni Yol grubunda 2026 yılı içinde milletvekili sayısını etkileyen başka ayrılıklar da gündeme geldi. Aktarılan bilgilere göre 14 Ağustos'ta İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin istifa ederek AK Parti'ye katılması üzerine grubun milletvekili sayısı 20'nin altına indi.
Aynı gün CHP'den Ali Fazıl Kasap'ın katılımıyla sayının yeniden 20'ye yükseldiği belirtildi. 31 Ağustos'ta ise Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun'un ayrılığı sonrasında grubun milletvekili sayısının tekrar azaldığı aktarıldı.
Bu gelişmenin ardından Yeniden Refah Partisi'nden Ali Yüksel'in katılımıyla 20 milletvekili koşulunun yeniden sağlandığı bildirildi. Kaya'nın istifası, Yeni Yol grubunun milletvekili sayısının 20'nin altına indiği üçüncü gelişme olarak kayda geçtiği iddiasıyla gündeme geldi.
Gelecek Partisinin fesih kararı da gündeme gelmişti
Paylaşılan bilgilere göre Gelecek Partisi, 22 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen olağanüstü kongrede alınan kararla feshedildi. Partinin milletvekillerinin ise Yeni Yol grubunun devamlılığını sağlamak amacıyla Meclis'teki faaliyetlerini grup bünyesinde sürdürme kararı aldığı belirtildi.
Kaya'nın istifasının ardından Yeni Yol'un milletvekili sayısında yeni bir değişiklik olup olmayacağı ve TBMM'deki grup statüsüne ilişkin gelişmeler takip edilecek.
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AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu DEVA'dan istifa etti
DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, parti yönetimiyle yaşadığı görüş ayrılıklarını gerekçe göstererek partisinden istifa ettiğini duyurdu. Siyasi kulislerde AK Parti'ye katılabileceği öne sürülen Kaya, kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna bildirdi. İstifanın ardından TBMM'deki Yeni Yol grubunun milletvekili sayısının 19'a gerilediği belirtildi. Yeni Yol'un grup statüsünün devam edip etmeyeceği, milletvekili sayısına ilişkin resmî kayıtlarla netleşecek.
DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, partisindeki tüm görevlerinden ayrıldığını bildirdi. Kaya, istifa kararının parti yönetimi tarafından daha önce bilindiğini ve ayrılık takvimini DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile paylaştığını belirtti.
Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Kaya'nın açıklamasında başka bir siyasi partiye katılacağına ilişkin bilgi yer almadı.
AK Parti'ye geçeceği iddiaları gündemdeydi
Ertuğrul Kaya'nın adı, son dönemde AK Parti'ye katılabileceği iddia edilen milletvekilleri arasında yer alıyordu. Ancak Kaya'nın istifa açıklaması, AK Parti'ye geçiş iddialarını doğrulayan bir ifade içermedi.
Kaya'nın milletvekilliği görevini bağımsız olarak sürdürüp sürdürmeyeceği veya başka bir siyasi partiye katılıp katılmayacağı konusunda açıklanmış bir karar bulunmuyor.
Yeni Yol grubunun milletvekili sayısı 19'a geriledi
DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi milletvekillerinin katılımıyla oluşturulan Yeni Yol grubunun milletvekili sayısının Kaya'nın ayrılığı sonrasında 19'a düştüğü aktarıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü uyarınca siyasi parti grubu kurulabilmesi için en az 20 milletvekili gerekiyor. Bu nedenle Yeni Yol'un milletvekili sayısının 19'a gerilemesi, grubun Meclis'teki statüsünü doğrudan ilgilendiriyor.
Yeni Yol'un grup statüsüne ilişkin güncel durumun TBMM kayıtları ve yapılacak resmî açıklamalar üzerinden belirlenmesi gerekiyor.
Yeni Yol'da daha önce de milletvekili değişiklikleri yaşandı
Yeni Yol grubunda 2026 yılı içinde milletvekili sayısını etkileyen başka ayrılıklar da gündeme geldi. Aktarılan bilgilere göre 14 Ağustos'ta İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin istifa ederek AK Parti'ye katılması üzerine grubun milletvekili sayısı 20'nin altına indi.
Aynı gün CHP'den Ali Fazıl Kasap'ın katılımıyla sayının yeniden 20'ye yükseldiği belirtildi. 31 Ağustos'ta ise Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun'un ayrılığı sonrasında grubun milletvekili sayısının tekrar azaldığı aktarıldı.
Bu gelişmenin ardından Yeniden Refah Partisi'nden Ali Yüksel'in katılımıyla 20 milletvekili koşulunun yeniden sağlandığı bildirildi. Kaya'nın istifası, Yeni Yol grubunun milletvekili sayısının 20'nin altına indiği üçüncü gelişme olarak kayda geçtiği iddiasıyla gündeme geldi.
Gelecek Partisinin fesih kararı da gündeme gelmişti
Paylaşılan bilgilere göre Gelecek Partisi, 22 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen olağanüstü kongrede alınan kararla feshedildi. Partinin milletvekillerinin ise Yeni Yol grubunun devamlılığını sağlamak amacıyla Meclis'teki faaliyetlerini grup bünyesinde sürdürme kararı aldığı belirtildi.
Kaya'nın istifasının ardından Yeni Yol'un milletvekili sayısında yeni bir değişiklik olup olmayacağı ve TBMM'deki grup statüsüne ilişkin gelişmeler takip edilecek.
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