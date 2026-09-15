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AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Haber Giriş Tarihi: 15.09.2026 15:59
Haber Güncellenme Tarihi: 15.09.2026 15:59
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti MYK toplandı

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında saat 15.10'da başladı.

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