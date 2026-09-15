AK Parti’den Ege ve Doğu Akdeniz için kritik mesaj
AK Parti’den Ege ve Doğu Akdeniz için kritik mesaj
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen MYK toplantısının ardından Ege ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bölgedeki provokatif girişimlere karşı sağduyu ve diplomasi çağrısı yapan Çelik, Türkiye’nin sahadaki ve masadaki kapasitesine vurgu yaptı. Bölgedeki gelişmelerin diplomatik kanallara nasıl yansıyacağı yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 15.09.2026 18:20
Haber Güncellenme Tarihi: 15.09.2026 18:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ege ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Çelik, Türkiye’nin diplomasi çağrısının zayıflık olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.
Çelik, “Provokatif görüntülerle verilecek hiçbir mesaj yoktur, bunu kabul etmeyeceğimizi ifade ediyoruz. Bunları çözecek diplomatik kapasite vardır. Masadaki ve sahadaki gücümüzü biliyoruz” ifadelerini kullandı.
Çelik, bölgedeki taraflara sağduyu çağrısı yaparken sorunların diplomatik yöntemlerle ele alınabileceğini belirtti.
KKTC konusunda kararlılık vurgusu
ABD’nin Kıbrıs Rum kesimine yönelik silah ambargosu kararına da değinen Çelik, söz konusu adımın doğru olmadığını ifade etti. Çelik, KKTC’nin egemenliği ve Kıbrıs Türklerinin haklarına ilişkin Türkiye’nin tutumunun devam edeceğini söyledi.
Türkiye’nin KKTC’nin meşru hakları için mücadelesini sürdüreceğini belirten Çelik, Kıbrıs meselesindeki mevcut yaklaşımın daha da pekişeceğini kaydetti.
Yeni anayasa gündemi
12 Eylül askeri darbesinin Türkiye’de bıraktığı etkiler hakkında da konuşan Çelik, siyasetin önünde yeni anayasa görevinin bulunduğunu belirtti. Çelik, anayasa çalışmalarında temel yaklaşımın yalnızca mevcut maddelerin değiştirilmesi olmaması gerektiğini söyledi.
“Öznesi millet olan anayasa yapılmalı” diyen Çelik, yeni anayasanın gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olduğunu ifade etti.
Erken seçim açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize’de kullandığı seçim ifadelerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Çelik, AK Parti’nin gündeminde erken seçim bulunmadığını açıkladı.
Erdoğan’ın sözlerinin teşkilat çalışmalarına yönelik olduğunu belirten Çelik, “Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz” ifadesinin erken seçim sinyali olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.
Suudi Arabistan’a yönelik saldırılara tepki
Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, Irak topraklarından Suudi Arabistan’a yönelik gerçekleştirildiğini belirttiği İHA saldırılarını kınadı.
Suudi Arabistan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteklerini ifade eden Çelik, Irak hükümetinin saldırıları kınaması ve sorumluların belirlenmesi amacıyla girişimde bulunmasını önemli bulduklarını söyledi.
Hürmüz Boğazı ve Babülmendep çevresindeki gelişmelere de değinen Çelik, bölgede daha fazla istikrarsızlığa yol açabilecek girişimlerden uzak durulması gerektiğini ifade etti.
Yapay zekâ çalışmaları yakından takip ediliyor
Çelik, yapay zekâ teknolojilerine ilişkin uluslararası tartışmaların da AK Parti tarafından takip edildiğini belirtti. Teknolojinin istihbarat, güvenlik ve toplumsal dönüşüm dahil birçok alanda etkiler oluşturacağını ifade eden Çelik, Türkiye’nin bu alanda güçlü girişimler ortaya koymaya çalışacağını söyledi.
Kiralık konut çalışmaları sürecek
Kiralık konutlara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çelik, konut politikalarının orta ve uzun vadeli çalışmalar kapsamında ele alındığını kaydetti.
Belirli illerde üretilecek konut sayılarına ilişkin mevcut aşamada rakam vermenin mümkün olmadığını belirten Çelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının konuyla ilgili çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
AK Parti’den Ege ve Doğu Akdeniz için kritik mesaj
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen MYK toplantısının ardından Ege ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bölgedeki provokatif girişimlere karşı sağduyu ve diplomasi çağrısı yapan Çelik, Türkiye’nin sahadaki ve masadaki kapasitesine vurgu yaptı. Bölgedeki gelişmelerin diplomatik kanallara nasıl yansıyacağı yakından takip edilecek.
Ege ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Çelik, Türkiye’nin diplomasi çağrısının zayıflık olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.
Çelik, “Provokatif görüntülerle verilecek hiçbir mesaj yoktur, bunu kabul etmeyeceğimizi ifade ediyoruz. Bunları çözecek diplomatik kapasite vardır. Masadaki ve sahadaki gücümüzü biliyoruz” ifadelerini kullandı.
Çelik, bölgedeki taraflara sağduyu çağrısı yaparken sorunların diplomatik yöntemlerle ele alınabileceğini belirtti.
KKTC konusunda kararlılık vurgusu
ABD’nin Kıbrıs Rum kesimine yönelik silah ambargosu kararına da değinen Çelik, söz konusu adımın doğru olmadığını ifade etti. Çelik, KKTC’nin egemenliği ve Kıbrıs Türklerinin haklarına ilişkin Türkiye’nin tutumunun devam edeceğini söyledi.
Türkiye’nin KKTC’nin meşru hakları için mücadelesini sürdüreceğini belirten Çelik, Kıbrıs meselesindeki mevcut yaklaşımın daha da pekişeceğini kaydetti.
Yeni anayasa gündemi
12 Eylül askeri darbesinin Türkiye’de bıraktığı etkiler hakkında da konuşan Çelik, siyasetin önünde yeni anayasa görevinin bulunduğunu belirtti. Çelik, anayasa çalışmalarında temel yaklaşımın yalnızca mevcut maddelerin değiştirilmesi olmaması gerektiğini söyledi.
“Öznesi millet olan anayasa yapılmalı” diyen Çelik, yeni anayasanın gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olduğunu ifade etti.
Erken seçim açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize’de kullandığı seçim ifadelerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Çelik, AK Parti’nin gündeminde erken seçim bulunmadığını açıkladı.
Erdoğan’ın sözlerinin teşkilat çalışmalarına yönelik olduğunu belirten Çelik, “Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz” ifadesinin erken seçim sinyali olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.
Suudi Arabistan’a yönelik saldırılara tepki
Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, Irak topraklarından Suudi Arabistan’a yönelik gerçekleştirildiğini belirttiği İHA saldırılarını kınadı.
Suudi Arabistan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteklerini ifade eden Çelik, Irak hükümetinin saldırıları kınaması ve sorumluların belirlenmesi amacıyla girişimde bulunmasını önemli bulduklarını söyledi.
Hürmüz Boğazı ve Babülmendep çevresindeki gelişmelere de değinen Çelik, bölgede daha fazla istikrarsızlığa yol açabilecek girişimlerden uzak durulması gerektiğini ifade etti.
Yapay zekâ çalışmaları yakından takip ediliyor
Çelik, yapay zekâ teknolojilerine ilişkin uluslararası tartışmaların da AK Parti tarafından takip edildiğini belirtti. Teknolojinin istihbarat, güvenlik ve toplumsal dönüşüm dahil birçok alanda etkiler oluşturacağını ifade eden Çelik, Türkiye’nin bu alanda güçlü girişimler ortaya koymaya çalışacağını söyledi.
Kiralık konut çalışmaları sürecek
Kiralık konutlara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çelik, konut politikalarının orta ve uzun vadeli çalışmalar kapsamında ele alındığını kaydetti.
Belirli illerde üretilecek konut sayılarına ilişkin mevcut aşamada rakam vermenin mümkün olmadığını belirten Çelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının konuyla ilgili çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Çok Okunanlar