Ahbap'a yönelik soruşturmada gözaltı sayısı yükseldi
Ahbap'a yönelik soruşturmada gözaltı sayısı yükseldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturmasında, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonlar sürüyor; gözaltı sayısı 24'e çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 14.07.2026 09:01
Haber Güncellenme Tarihi: 14.07.2026 09:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ahbap Derneği adına toplanan bağışların usulsüz şekilde şüpheli hesaplara aktarıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 24’e ulaştı.
İstanbul merkezli yürütülen ve kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturma kapsamında emniyet birimleri operasyonlarını genişletti. Daha önce aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 21 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, yürütülen titiz çalışmalar neticesinde 3 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 24'e yükseldi.
2 şüpheli aranıyor
Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, dernek bünyesinde toplanan bağışların, bağış amaçları dışında bazı şüpheli hesaplara aktarıldığı öne sürülüyor. Emniyet ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheliyi daha yakalamak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın kapsamının genişletilebileceği belirtiliyor.
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Ahbap'a yönelik soruşturmada gözaltı sayısı yükseldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturmasında, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonlar sürüyor; gözaltı sayısı 24'e çıktı.
Ahbap Derneği adına toplanan bağışların usulsüz şekilde şüpheli hesaplara aktarıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 24’e ulaştı.
İstanbul merkezli yürütülen ve kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturma kapsamında emniyet birimleri operasyonlarını genişletti. Daha önce aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 21 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, yürütülen titiz çalışmalar neticesinde 3 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 24'e yükseldi.
2 şüpheli aranıyor
Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, dernek bünyesinde toplanan bağışların, bağış amaçları dışında bazı şüpheli hesaplara aktarıldığı öne sürülüyor. Emniyet ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheliyi daha yakalamak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın kapsamının genişletilebileceği belirtiliyor.
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