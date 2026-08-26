AFAD’ın paylaştığı verilere göre depremin merkez üssü Marmara Denizi’nde Yalova açıkları olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü 3,2 olarak ölçüldü.Sarsıntının yaklaşık 13 kilometre derinlikte gerçekleştiği kayıtlara geçti. Açıklanan büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri AFAD’ın deprem verilerinde yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 26.08.2026 18:12
Haber Güncellenme Tarihi: 26.08.2026 18:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AFAD, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlere ilişkin büyüklük, konum ve derinlik verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Marmara Denizi’ndeki son sarsıntıya ilişkin açıklanan verilerde depremin Yalova açıklarında meydana geldiği belirtildi.
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AFAD Marmara Denizi’ndeki depremi duyurdu
AFAD’ın paylaştığı verilere göre depremin merkez üssü Marmara Denizi’nde Yalova açıkları olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü 3,2 olarak ölçüldü.Sarsıntının yaklaşık 13 kilometre derinlikte gerçekleştiği kayıtlara geçti. Açıklanan büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri AFAD’ın deprem verilerinde yer aldı.
AFAD, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlere ilişkin büyüklük, konum ve derinlik verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Marmara Denizi’ndeki son sarsıntıya ilişkin açıklanan verilerde depremin Yalova açıklarında meydana geldiği belirtildi.
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