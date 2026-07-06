Adalet Bakanı Gürlek'ten Nacho Sánchez Amor'a yanıt
Adalet Bakanı Gürlek'ten Nacho Sánchez Amor'a yanıt
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, Türk yargısının bağımsız olmadığı yönündeki iddialarını dile getirerek Adalet Bakanı Akın Gürlek'i yargı üzerinden siyasete müdahalede bulunmakla suçladı. Açıklamaların ardından Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Amor'un ifadelerine yanıt verdi.
Haber Giriş Tarihi: 06.07.2026 18:27
Haber Güncellenme Tarihi: 06.07.2026 18:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Gürlek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devleti olduğunu belirterek, yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanıldığını ifade etti.
Gürlek, Türkiye'deki yargı süreçlerinin uluslararası çevreler tarafından takip edilmesinin demokratik olgunluk ve şeffaflığın bir göstergesi olduğunu kaydederken, devam eden davalar hakkında mahkeme kararını etkileyecek nitelikte açıklamalar yapılmasını kabul edilemez olarak değerlendirdi.
Devam eden yargılamalara ilişkin açıklamalar
Açıklamasında, Türkiye'deki yargı süreçlerinin Anayasa, kanunlar, dosyalardaki deliller ve bağımsız mahkemelerin takdiri doğrultusunda yürütüldüğünü belirten Gürlek, yabancı parlamenterlerin siyasi değerlendirmelerinin yargı süreçlerini belirleyemeyeceğini ifade etti.
"Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz; devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz." ifadelerini kullanan Gürlek, yargı bağımsızlığına yönelik vurgusunu yineledi.
Egemenlik ve hukuk devleti mesajı
Paylaşımının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin millî iradesini koruyarak bugünlere geldiğini belirten Gürlek, Türkiye'nin kendi hukuk sistemini işletecek ve demokrasisini koruyacak iradeye sahip olduğunu ifade etti.
Gürlek, millî iradeyi, yargı teşkilatını ve hukuk devletini hedef aldığını değerlendirdiği siyasi girişimlere karşı taviz verilmeyeceğini belirterek açıklamasını tamamladı.
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Adalet Bakanı Gürlek'ten Nacho Sánchez Amor'a yanıt
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, Türk yargısının bağımsız olmadığı yönündeki iddialarını dile getirerek Adalet Bakanı Akın Gürlek'i yargı üzerinden siyasete müdahalede bulunmakla suçladı. Açıklamaların ardından Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Amor'un ifadelerine yanıt verdi.
Bakan Gürlek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devleti olduğunu belirterek, yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanıldığını ifade etti.
Gürlek, Türkiye'deki yargı süreçlerinin uluslararası çevreler tarafından takip edilmesinin demokratik olgunluk ve şeffaflığın bir göstergesi olduğunu kaydederken, devam eden davalar hakkında mahkeme kararını etkileyecek nitelikte açıklamalar yapılmasını kabul edilemez olarak değerlendirdi.
Devam eden yargılamalara ilişkin açıklamalar
Açıklamasında, Türkiye'deki yargı süreçlerinin Anayasa, kanunlar, dosyalardaki deliller ve bağımsız mahkemelerin takdiri doğrultusunda yürütüldüğünü belirten Gürlek, yabancı parlamenterlerin siyasi değerlendirmelerinin yargı süreçlerini belirleyemeyeceğini ifade etti.
"Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz; devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz." ifadelerini kullanan Gürlek, yargı bağımsızlığına yönelik vurgusunu yineledi.
Egemenlik ve hukuk devleti mesajı
Paylaşımının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin millî iradesini koruyarak bugünlere geldiğini belirten Gürlek, Türkiye'nin kendi hukuk sistemini işletecek ve demokrasisini koruyacak iradeye sahip olduğunu ifade etti.
Gürlek, millî iradeyi, yargı teşkilatını ve hukuk devletini hedef aldığını değerlendirdiği siyasi girişimlere karşı taviz verilmeyeceğini belirterek açıklamasını tamamladı.
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