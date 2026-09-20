Adalet Bakanı Gürlek iki cinayet dosyasını açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek iki cinayet dosyasını açıkladı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’un Gaziosmanpaşa ve Osmaniye’nin Düziçi ilçelerindeki iki cinayet dosyasına ilişkin yürütülen çalışmaların yeni delillerle ilerlediğini açıkladı. Gürlek’in sosyal medya paylaşımında aktardığı bilgilere göre, Gaziosmanpaşa’daki dosyada beşinci şüpheli tutuklanırken Düziçi’ndeki soruşturmada kayıp Ayşegül Yaşar’ın cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturmalarda elde edilen yeni bulgular ve bundan sonraki adli işlemler dosyaların seyrinde belirleyici olacak.
Haber Giriş Tarihi: 20.09.2026 11:34
Haber Güncellenme Tarihi: 20.09.2026 11:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde 6 Temmuz 2018 tarihinde Abdülhamid Terkin’in öldürülmesine ilişkin dosya yeniden incelendi. Gürlek’in açıklamasına göre HTS ve baz kayıtları, görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ile tanık beyanları tekrar değerlendirildi.
Çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen beşinci şüpheli tespit edildi. Yakalanan şüpheli, kasten öldürme suçlaması kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Düziçi’ndeki kayıp dosyasında yeni delillere ulaşıldı
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar’a ilişkin dosya da HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve yeni deliller doğrultusunda kapsamlı şekilde ele alındı.
Açıklamaya göre, şüphelinin olay günü kullandığı araçta biyolojik bulgular tespit edildi. Bulguların Ayşegül Yaşar’ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğunun belirlenmesinin ardından soruşturma genişletildi.
Ayşegül Yaşar’ın cansız bedenine ulaşıldı
Soruşturma kapsamında şüphelinin yer göstermesi üzerine Ayşegül Yaşar’ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheli ile Yaşar’ın annesi ve babası gözaltına alındı.
Gürlek, çalışmaların Bakanlık bünyesindeki Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti.
Soruşturmalarda çok sayıda birim görev aldı
Gürlek açıklamasında Gaziosmanpaşa ve Düziçi Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İstanbul ve Osmaniye İl Emniyet Müdürlüklerine teşekkür etti. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün de çalışmalara katkı sunduğunu kaydetti.
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Adalet Bakanı Gürlek iki cinayet dosyasını açıkladı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’un Gaziosmanpaşa ve Osmaniye’nin Düziçi ilçelerindeki iki cinayet dosyasına ilişkin yürütülen çalışmaların yeni delillerle ilerlediğini açıkladı. Gürlek’in sosyal medya paylaşımında aktardığı bilgilere göre, Gaziosmanpaşa’daki dosyada beşinci şüpheli tutuklanırken Düziçi’ndeki soruşturmada kayıp Ayşegül Yaşar’ın cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturmalarda elde edilen yeni bulgular ve bundan sonraki adli işlemler dosyaların seyrinde belirleyici olacak.
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde 6 Temmuz 2018 tarihinde Abdülhamid Terkin’in öldürülmesine ilişkin dosya yeniden incelendi. Gürlek’in açıklamasına göre HTS ve baz kayıtları, görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ile tanık beyanları tekrar değerlendirildi.
Çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen beşinci şüpheli tespit edildi. Yakalanan şüpheli, kasten öldürme suçlaması kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Düziçi’ndeki kayıp dosyasında yeni delillere ulaşıldı
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar’a ilişkin dosya da HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve yeni deliller doğrultusunda kapsamlı şekilde ele alındı.
Açıklamaya göre, şüphelinin olay günü kullandığı araçta biyolojik bulgular tespit edildi. Bulguların Ayşegül Yaşar’ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğunun belirlenmesinin ardından soruşturma genişletildi.
Ayşegül Yaşar’ın cansız bedenine ulaşıldı
Soruşturma kapsamında şüphelinin yer göstermesi üzerine Ayşegül Yaşar’ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheli ile Yaşar’ın annesi ve babası gözaltına alındı.
Gürlek, çalışmaların Bakanlık bünyesindeki Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti.
Soruşturmalarda çok sayıda birim görev aldı
Gürlek açıklamasında Gaziosmanpaşa ve Düziçi Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İstanbul ve Osmaniye İl Emniyet Müdürlüklerine teşekkür etti. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün de çalışmalara katkı sunduğunu kaydetti.
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