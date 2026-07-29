5 ünlü isim daha Ahbap soruşturması için ifadeye çağrıldı
5 ünlü isim daha Ahbap soruşturması için ifadeye çağrıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması dahilinde oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin’in ifade vermek amacıyla savcılığa çağrıldığı belirlendi.
Haber Giriş Tarihi: 29.07.2026 21:12
Haber Güncellenme Tarihi: 29.07.2026 21:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik sürdürdüğü soruşturma devam ediyor. Yürütülen süreç kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakın zamanda gerçekleştirilen dördüncü dalga operasyonla 13 şüpheli gözaltına alındı.
28 KİŞİ TUTUKLU
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugüne dek 4 ayrı operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında, aralarında Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüpheli tutuklu durumda bulunuyor.
5 ÜNLÜ İSİM DAHA SAVCILIĞA ÇAĞRILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP Derneği soruşturması çerçevesinde 5 ünlü oyuncu daha savcılığa davet edildi. Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
ÇOK SAYIDA KİŞİ İFADE VERMİŞTİ
Soruşturma süresince daha önce ifadeye çağrılan Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu, Hayko Cepkin, Fatih Altaylı, Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Feyza Altun, İstanbul Adliyesi'ne giderek ifadelerini vermişti.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma dahilinde hazırlanan MASAK raporları, hesap dökümleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde, Ahbap Derneği çalışanlarının hesaplarında mali durumlarıyla bağdaşmayan yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Yapılan incelemelerde, şüpheliler arasında yüksek meblağlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüklü miktarlarda aktarım yapılarak bahis oynandığı ve bu sebeple büyük kayıplar yaşandığı belirlendi. Ayrıca kısa zaman diliminde birbirini izleyen çok sayıda tapu devrinin yapıldığı da saptandı.
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 54 şüpheliden, aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında dernek ile bazı şüphelilere ait mal varlıklarına el konuldu.
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5 ünlü isim daha Ahbap soruşturması için ifadeye çağrıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması dahilinde oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin’in ifade vermek amacıyla savcılığa çağrıldığı belirlendi.
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik sürdürdüğü soruşturma devam ediyor. Yürütülen süreç kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakın zamanda gerçekleştirilen dördüncü dalga operasyonla 13 şüpheli gözaltına alındı.
28 KİŞİ TUTUKLU
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugüne dek 4 ayrı operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında, aralarında Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüpheli tutuklu durumda bulunuyor.
5 ÜNLÜ İSİM DAHA SAVCILIĞA ÇAĞRILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP Derneği soruşturması çerçevesinde 5 ünlü oyuncu daha savcılığa davet edildi. Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
ÇOK SAYIDA KİŞİ İFADE VERMİŞTİ
Soruşturma süresince daha önce ifadeye çağrılan Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu, Hayko Cepkin, Fatih Altaylı, Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Feyza Altun, İstanbul Adliyesi'ne giderek ifadelerini vermişti.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma dahilinde hazırlanan MASAK raporları, hesap dökümleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde, Ahbap Derneği çalışanlarının hesaplarında mali durumlarıyla bağdaşmayan yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Yapılan incelemelerde, şüpheliler arasında yüksek meblağlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüklü miktarlarda aktarım yapılarak bahis oynandığı ve bu sebeple büyük kayıplar yaşandığı belirlendi. Ayrıca kısa zaman diliminde birbirini izleyen çok sayıda tapu devrinin yapıldığı da saptandı.
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 54 şüpheliden, aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında dernek ile bazı şüphelilere ait mal varlıklarına el konuldu.
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