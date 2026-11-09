5 ilde gözaltılar var! 23 yıllık faili meçhul dosyası yeniden ele alındı
5 ilde gözaltılar var! 23 yıllık faili meçhul dosyası yeniden ele alındı
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre, yıllardır aydınlatılamayan faili meçhul dosyalarına yönelik çalışmalar kapsamında 5 ilde harekete geçildi. Aralarında 23 yıldır haber alınamayan Elife Doğrul'un dosyasının da bulunduğu 5 ayrı soruşturma yeniden ele alınırken, operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Bakan Gürlek, '73 dosyada 80 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldı.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 11:36
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 11:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllardır aydınlatılamayan kayıp ve cinayet dosyalarına ilişkin yürütülen çalışmalarda önemli gelişmeler yaşandığını açıkladı. Bakan Gürlek, 73 dosyada 80 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını belirterek, Manisa, Ankara, Batman, Aydın ve İstanbul'daki 5 ayrı dosyanın yeniden incelendiğini duyurdu.
Gelişen teknolojik imkanların soruşturmalarda etkin şekilde kullanıldığını vurgulayan Gürlek, "DNA analizlerini, kriminal inceleme raporlarını, HTS ve baz istasyonu kayıtlarını, Plaka Tanıma Sistemi verilerini ve tanık beyanlarını birlikte değerlendiriyoruz. Geçmiş yıllara ait dosyalarda ortaya çıkan yeni bağlantıların ve hiçbir ayrıntının göz ardı edilmemesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz." dedi.
5 İLDE 5 DOSYA YENİDEN İNCELENDİ
Bakanlık bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda Manisa, Ankara, Batman, Aydın ve İstanbul'daki 5 ayrı dosya yeniden ele alındı.
2015 yılından bu yana kayıp olan Cennet Arıkan'ın akıbetine ilişkin cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturmada, şüphelilerin olay tarihindeki iletişim ve hareketleri yeniden incelendi. Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızın çalışmalarında, HTS ve baz kayıtlarının kriminal analiziyle şüphelilerin aynı veya yakın bölgelerde bulunduğuna işaret eden veriler elde edildi. Bu tespitler üzerine 5 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.
ANKARA / GÖLBAŞI | UĞUR ŞİMŞEK – 6 YILLIK FAİLİ MEÇHUL
2020 yılında Sivas'tan Ankara'ya geldikten sonra kaybolan Uğur Şimşek'in dosyasında, 2021 yılında Gölbaşı'nda bulunan insan kafatasının DNA incelemesi sonucunda kendisine ait olduğu belirlendi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada telefon kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemi verileri değerlendirildi. Elde edilen deliller doğrultusunda 1 şüpheli tutuklandı.
BATMAN / KOZLUK | EKREM BAKAR – 12 YILLIK FAİLİ MEÇHUL
2014 yılında kaybolan ve hakkında gaiplik kararı verilen Ekrem Bakar'ın dosyasında, öldürülerek kırsal bir alana gömülmüş olabileceğine ilişkin bilgilere ulaşıldı. Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla tanık ifadeleri ve iletişim kayıtları incelendi. Batman ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.
2003 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Elife Doğrul'un dosyasında, kaybolmasına ilişkin geçmiş yıllara ait ifadeler ve cinayet ihtimalini gündeme getiren yeni bilgiler değerlendirildi. Söke Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada elde edilen bulgular doğrultusunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İSTANBUL | SEFA SOYALP – 7 YILLIK FAİLİ MEÇHUL
2019 yılında Kırıkkale'den İstanbul'a geldikten sonra kaybolan Sefa Soyalp'in dosyasında, son görüldüğü dönemde birlikte yaşadığı ve irtibat kurduğu kişiler araştırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda telefon ve HTS kayıtları incelendi. Elde edilen bulgular üzerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Bakan Gürlek, soruşturmaların titizlikle yürütülmesinde görev alan Cumhuriyet başsavcılıklarına, emniyet ve jandarma teşkilatlarına, AFAD ekiplerine ve kamu görevlilerine teşekkür etti. Aradan geçen süre ne olursa olsun kayıp vatandaşların akıbetini belirlemek, sorumluları tespit etmek ve adalet bekleyen ailelerin yanında olmak için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.
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5 ilde gözaltılar var! 23 yıllık faili meçhul dosyası yeniden ele alındı
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre, yıllardır aydınlatılamayan faili meçhul dosyalarına yönelik çalışmalar kapsamında 5 ilde harekete geçildi. Aralarında 23 yıldır haber alınamayan Elife Doğrul'un dosyasının da bulunduğu 5 ayrı soruşturma yeniden ele alınırken, operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Bakan Gürlek, '73 dosyada 80 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldı.' dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllardır aydınlatılamayan kayıp ve cinayet dosyalarına ilişkin yürütülen çalışmalarda önemli gelişmeler yaşandığını açıkladı. Bakan Gürlek, 73 dosyada 80 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını belirterek, Manisa, Ankara, Batman, Aydın ve İstanbul'daki 5 ayrı dosyanın yeniden incelendiğini duyurdu.
Gelişen teknolojik imkanların soruşturmalarda etkin şekilde kullanıldığını vurgulayan Gürlek, "DNA analizlerini, kriminal inceleme raporlarını, HTS ve baz istasyonu kayıtlarını, Plaka Tanıma Sistemi verilerini ve tanık beyanlarını birlikte değerlendiriyoruz. Geçmiş yıllara ait dosyalarda ortaya çıkan yeni bağlantıların ve hiçbir ayrıntının göz ardı edilmemesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz." dedi.
5 İLDE 5 DOSYA YENİDEN İNCELENDİ
Bakanlık bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda Manisa, Ankara, Batman, Aydın ve İstanbul'daki 5 ayrı dosya yeniden ele alındı.
MANİSA / ALAŞEHİR | CENNET ARIKAN – 11 YILLIK FAİLİ MEÇHUL
2015 yılından bu yana kayıp olan Cennet Arıkan'ın akıbetine ilişkin cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturmada, şüphelilerin olay tarihindeki iletişim ve hareketleri yeniden incelendi. Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızın çalışmalarında, HTS ve baz kayıtlarının kriminal analiziyle şüphelilerin aynı veya yakın bölgelerde bulunduğuna işaret eden veriler elde edildi. Bu tespitler üzerine 5 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.
ANKARA / GÖLBAŞI | UĞUR ŞİMŞEK – 6 YILLIK FAİLİ MEÇHUL
2020 yılında Sivas'tan Ankara'ya geldikten sonra kaybolan Uğur Şimşek'in dosyasında, 2021 yılında Gölbaşı'nda bulunan insan kafatasının DNA incelemesi sonucunda kendisine ait olduğu belirlendi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada telefon kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemi verileri değerlendirildi. Elde edilen deliller doğrultusunda 1 şüpheli tutuklandı.
BATMAN / KOZLUK | EKREM BAKAR – 12 YILLIK FAİLİ MEÇHUL
2014 yılında kaybolan ve hakkında gaiplik kararı verilen Ekrem Bakar'ın dosyasında, öldürülerek kırsal bir alana gömülmüş olabileceğine ilişkin bilgilere ulaşıldı. Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla tanık ifadeleri ve iletişim kayıtları incelendi. Batman ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.
AYDIN / SÖKE | ELİFE DOĞRUL – 23 YILLIK FAİLİ MEÇHUL
2003 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Elife Doğrul'un dosyasında, kaybolmasına ilişkin geçmiş yıllara ait ifadeler ve cinayet ihtimalini gündeme getiren yeni bilgiler değerlendirildi. Söke Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada elde edilen bulgular doğrultusunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İSTANBUL | SEFA SOYALP – 7 YILLIK FAİLİ MEÇHUL
2019 yılında Kırıkkale'den İstanbul'a geldikten sonra kaybolan Sefa Soyalp'in dosyasında, son görüldüğü dönemde birlikte yaşadığı ve irtibat kurduğu kişiler araştırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda telefon ve HTS kayıtları incelendi. Elde edilen bulgular üzerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Bakan Gürlek, soruşturmaların titizlikle yürütülmesinde görev alan Cumhuriyet başsavcılıklarına, emniyet ve jandarma teşkilatlarına, AFAD ekiplerine ve kamu görevlilerine teşekkür etti. Aradan geçen süre ne olursa olsun kayıp vatandaşların akıbetini belirlemek, sorumluları tespit etmek ve adalet bekleyen ailelerin yanında olmak için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.
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