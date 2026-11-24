Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyonlarda 245 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Denizli, Sakarya, Afyonkarahisar ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında birçok ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Haber Giriş Tarihi: 24.11.2026 12:31
Haber Güncellenme Tarihi: 24.11.2026 12:32
Kaynak:
AA
Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında bugün birçok ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Hiçbir suça ve suç örgütüne geçit vermeyeceklerini dile getiren Bakan Gürlek, "Toplumumuzun huzurunu ve vatandaşlarımızın güvenliğini hedef alan suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "ARPA" isimli suç örgütünün 5 ilde 19 hücre yapılanması oluşturduğu ve soruşturma kapsamında yaklaşık 12 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilmiştir. 3 örgüt lideri, 32 yönetici ve 92 üyeden oluşan toplam 127 şüpheliye yönelik Denizli merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 1'i örgüt lideri, 13'ü örgüt yöneticisi olmak üzere 89 şüpheli yakalanmıştır. 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kamuoyunda "Yaramazlar" olarak bilinen suç örgütünün yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan banka hesaplarında yaklaşık 6,1 milyar TL işlem hacmi tespit edilmiştir. 106 şüpheliye yönelik Sakarya merkezli 15 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 79 şüpheli yakalanmıştır. Şüphelilerden 7'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenmiştir. Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheliyle birlikte toplam 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 17 şüphelinin banka ve kripto para hesaplarında yaklaşık 3 milyar 500 milyon TL işlem hacmi tespit edilmiştir. Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalanmıştır. Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheliyle birlikte toplam 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 8 şüpheliyle bağlantılı yaklaşık 3 milyar TL işlem hacmi belirlenmiştir. Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunması, bir diğeri hakkında ise yakalama kararı olması nedeniyle 6 şüpheliye yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama soruşturmasında, 74 şüphelinin hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi tespit edilmiştir. Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 59 şüpheli yakalanmıştır. Şüphelilerden 2'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenmiş olup 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.
Soruşturmaları titizlikle yürüten Cumhuriyet Başsavcılıklarına operasyonlarda görev alan kolluk birimlerine ve emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Bakan Gürlek, "Hiç kimse, yasa dışı faaliyetlerini farklı hesaplar ve karmaşık para transferleriyle gizleyerek adaletten kaçabileceğini düşünmesin. Suç örgütlerinin tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak, vatandaşlarımızın haklarını korumak ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini sağlamak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
4 başsavcılıktan eş zamanlı suç operasyonu! Bakan Gürlek: 245 şüpheli yakalandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyonlarda 245 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Denizli, Sakarya, Afyonkarahisar ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında birçok ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında bugün birçok ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Hiçbir suça ve suç örgütüne geçit vermeyeceklerini dile getiren Bakan Gürlek, "Toplumumuzun huzurunu ve vatandaşlarımızın güvenliğini hedef alan suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "ARPA" isimli suç örgütünün 5 ilde 19 hücre yapılanması oluşturduğu ve soruşturma kapsamında yaklaşık 12 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilmiştir. 3 örgüt lideri, 32 yönetici ve 92 üyeden oluşan toplam 127 şüpheliye yönelik Denizli merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 1'i örgüt lideri, 13'ü örgüt yöneticisi olmak üzere 89 şüpheli yakalanmıştır. 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kamuoyunda "Yaramazlar" olarak bilinen suç örgütünün yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan banka hesaplarında yaklaşık 6,1 milyar TL işlem hacmi tespit edilmiştir. 106 şüpheliye yönelik Sakarya merkezli 15 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 79 şüpheli yakalanmıştır. Şüphelilerden 7'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenmiştir. Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheliyle birlikte toplam 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 17 şüphelinin banka ve kripto para hesaplarında yaklaşık 3 milyar 500 milyon TL işlem hacmi tespit edilmiştir. Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalanmıştır. Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheliyle birlikte toplam 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 8 şüpheliyle bağlantılı yaklaşık 3 milyar TL işlem hacmi belirlenmiştir. Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunması, bir diğeri hakkında ise yakalama kararı olması nedeniyle 6 şüpheliye yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama soruşturmasında, 74 şüphelinin hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi tespit edilmiştir. Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 59 şüpheli yakalanmıştır. Şüphelilerden 2'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenmiş olup 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.
Soruşturmaları titizlikle yürüten Cumhuriyet Başsavcılıklarına operasyonlarda görev alan kolluk birimlerine ve emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Bakan Gürlek, "Hiç kimse, yasa dışı faaliyetlerini farklı hesaplar ve karmaşık para transferleriyle gizleyerek adaletten kaçabileceğini düşünmesin. Suç örgütlerinin tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak, vatandaşlarımızın haklarını korumak ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini sağlamak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar