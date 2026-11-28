Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, internet ve sosyal medya platformlarında müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik 30 ilde eş zamanlı 'Ailem Güvende' operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 77 şüpheliden 70'i gözaltına alınırken, 4 şüphelinin başka suçlardan dolayı ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.
Haber Giriş Tarihi: 28.11.2026 11:44
Haber Güncellenme Tarihi: 28.11.2026 11:45
Kaynak:
AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, internet ve sosyal medya platformlarında müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 77 şüpheliden 70’i gözaltına alınırken, 4 kişinin başka suçlardan ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.
Sosyal medya platformları mercek altına alındı
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan kişinin erişimine açık internet siteleri ve sosyal medya platformları incelendi.
Yapılan incelemelerde, bazı paylaşımların Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesinde düzenlenen müstehcenlik ile 227’nci maddesinde yer alan fuhşa teşvik, fuhşun yolunu kolaylaştırma veya fuhşa aracılık etme suçlarını oluşturabilecek nitelikte olduğu değerlendirildi.
Söz konusu içeriklerin aileyi, çocukları ve gençleri olumsuz etkileyebilecek, genel ahlak anlayışını ihlal edici ve kamu düzenini bozucu özellik taşıdığı belirtildi.
30 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi
Soruşturma kapsamında 27 Kasım 2026’da Ankara merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Belirlenen adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerinin ardından 77 şüpheliden 70’i yakalanarak gözaltına alındı. Dört şüphelinin ise başka suçlardan dolayı ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi.
İnternet içerikleri için erişim engeli süreci başlatıldı
Operasyonun yanı sıra, soruşturmaya konu olan internet paylaşımları hakkında da işlem başlatıldı. 5651 sayılı Kanun kapsamında kamu düzeninin korunması amacıyla söz konusu içeriklerin çıkarılması ve erişimin engellenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü bildirildi.
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30 ilde eş zamanlı ''Ailem Güvende'' operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, internet ve sosyal medya platformlarında müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik 30 ilde eş zamanlı 'Ailem Güvende' operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 77 şüpheliden 70'i gözaltına alınırken, 4 şüphelinin başka suçlardan dolayı ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, internet ve sosyal medya platformlarında müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 77 şüpheliden 70’i gözaltına alınırken, 4 kişinin başka suçlardan ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.
Sosyal medya platformları mercek altına alındı
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan kişinin erişimine açık internet siteleri ve sosyal medya platformları incelendi.
Yapılan incelemelerde, bazı paylaşımların Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesinde düzenlenen müstehcenlik ile 227’nci maddesinde yer alan fuhşa teşvik, fuhşun yolunu kolaylaştırma veya fuhşa aracılık etme suçlarını oluşturabilecek nitelikte olduğu değerlendirildi.
Söz konusu içeriklerin aileyi, çocukları ve gençleri olumsuz etkileyebilecek, genel ahlak anlayışını ihlal edici ve kamu düzenini bozucu özellik taşıdığı belirtildi.
30 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi
Soruşturma kapsamında 27 Kasım 2026’da Ankara merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon düzenlenen iller şöyle sıralandı:
Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Bitlis, Bursa, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak, Kütahya, Kırklareli, Osmaniye ve Kahramanmaraş.
Belirlenen adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerinin ardından 77 şüpheliden 70’i yakalanarak gözaltına alındı. Dört şüphelinin ise başka suçlardan dolayı ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi.
İnternet içerikleri için erişim engeli süreci başlatıldı
Operasyonun yanı sıra, soruşturmaya konu olan internet paylaşımları hakkında da işlem başlatıldı. 5651 sayılı Kanun kapsamında kamu düzeninin korunması amacıyla söz konusu içeriklerin çıkarılması ve erişimin engellenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü bildirildi.
Kaynak: AA
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