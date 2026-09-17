27 ilde orman haritası güncellendi! İki katı kadar alan tahsis edilecek
27 ilde orman haritası güncellendi! İki katı kadar alan tahsis edilecek
Türkiye'de 27 ildeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarılırken, söz konusu alanların en az iki katı büyüklüğündeki taşınmazlar yeni orman tesis edilmek üzere Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 17.09.2026 10:14
Haber Güncellenme Tarihi: 17.09.2026 10:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Karaman, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon ve Uşak'ta bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.
Kararda, söz konusu alanların koordinatları ve haritalarına da yer verildi.
Bu alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılması kararlaştırıldı.
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27 ilde orman haritası güncellendi! İki katı kadar alan tahsis edilecek
Türkiye'de 27 ildeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarılırken, söz konusu alanların en az iki katı büyüklüğündeki taşınmazlar yeni orman tesis edilmek üzere Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Karaman, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon ve Uşak'ta bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.
Kararda, söz konusu alanların koordinatları ve haritalarına da yer verildi.
Bu alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılması kararlaştırıldı.
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