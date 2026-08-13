2026-DGS sonuçları erişime açıldı süreç nasıl işleyecek
2026-DGS sonuçları erişime açıldı süreç nasıl işleyecek
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 19 Temmuz 2026'da uygulanan 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2026-DGS) sonuçlarını açıkladı. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar adayların erişimine açılırken, süreçte adayların ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları takip etmesi önem taşıyor.
Haber Giriş Tarihi: 13.08.2026 18:22
Haber Güncellenme Tarihi: 13.08.2026 18:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre adaylar, 2026-DGS sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek. Sonuç sorgulama işlemi ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Sınava ilişkin değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla adayların sınav sonuç bilgileri sistem üzerinden erişilebilir hale geldi.
DGS ile lisans programlarına geçiş imkanı
DGS, iki yıllık meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan veya mezuniyet aşamasındaki adayların belirli lisans programlarına geçiş yapabilmesi amacıyla düzenleniyor.
2026-DGS kapsamında 19 Temmuz'da gerçekleştirilen sınavın ardından ÖSYM değerlendirme sürecini tamamladı. Adayların bundan sonraki aşamalara ilişkin ÖSYM tarafından yayımlanacak resmi açıklamaları ve takvimi takip etmesi gerekiyor.
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2026-DGS sonuçları erişime açıldı süreç nasıl işleyecek
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 19 Temmuz 2026'da uygulanan 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2026-DGS) sonuçlarını açıkladı. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar adayların erişimine açılırken, süreçte adayların ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları takip etmesi önem taşıyor.
ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre adaylar, 2026-DGS sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek. Sonuç sorgulama işlemi ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Sınava ilişkin değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla adayların sınav sonuç bilgileri sistem üzerinden erişilebilir hale geldi.
DGS ile lisans programlarına geçiş imkanı
DGS, iki yıllık meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan veya mezuniyet aşamasındaki adayların belirli lisans programlarına geçiş yapabilmesi amacıyla düzenleniyor.
2026-DGS kapsamında 19 Temmuz'da gerçekleştirilen sınavın ardından ÖSYM değerlendirme sürecini tamamladı. Adayların bundan sonraki aşamalara ilişkin ÖSYM tarafından yayımlanacak resmi açıklamaları ve takvimi takip etmesi gerekiyor.
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