Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Karadeniz'de karla karışık yağmur ve kar, birçok bölgede ise sağanak bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 24.11.2026 09:23
Haber Güncellenme Tarihi: 24.11.2026 09:24
Kaynak:
AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar yağışı nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Ani sel, heyelan ve buzlanma riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.
Yurt genelinde etkisini artıran soğuk ve yağışlı hava dalgası, birçok bölgede günlük yaşamı zorlaştırmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son hava durumu tahminlerine göre, bugün Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak yağış beklenirken, Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı yüzünü gösterecek.
İşte Uyarı Verilen 19 İl
Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle harekete geçen Meteoroloji, toplam 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı kapsamına alınan iller ve beklenen hava olayları şöyle sıralandı:
Kar ve Karla Karışık Yağmur: Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Rize.
Kuvvetli Rüzgar, Kar ve Sağanak: Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon.
Kuvvetli Yağış: Aksaray, Bartın, Düzce, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sivas ve Zonguldak.
Sel, Heyelan ve Buzlanma Riskine Dikkat
Yetkililer, yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların beraberinde getirebileceği tehlikelere karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Kuvvetli sağanağın ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara yol açabileceği değerlendiriliyor.
Sürücülerin ise yağış anında daralan görüş mesafesi, yollarda oluşabilecek su birikintileri ve özellikle yüksek kesimlerde görülecek buzlanma riskine karşı trafikte ekstra dikkatli olmaları gerekiyor.
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19 il için "sarı" uyarı: Kar ve sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Karadeniz'de karla karışık yağmur ve kar, birçok bölgede ise sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar yağışı nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Ani sel, heyelan ve buzlanma riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.
Yurt genelinde etkisini artıran soğuk ve yağışlı hava dalgası, birçok bölgede günlük yaşamı zorlaştırmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son hava durumu tahminlerine göre, bugün Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak yağış beklenirken, Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı yüzünü gösterecek.
İşte Uyarı Verilen 19 İl
Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle harekete geçen Meteoroloji, toplam 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı kapsamına alınan iller ve beklenen hava olayları şöyle sıralandı:
Kar ve Karla Karışık Yağmur: Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Rize.
Kuvvetli Rüzgar, Kar ve Sağanak: Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon.
Kuvvetli Yağış: Aksaray, Bartın, Düzce, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sivas ve Zonguldak.
Sel, Heyelan ve Buzlanma Riskine Dikkat
Yetkililer, yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların beraberinde getirebileceği tehlikelere karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Kuvvetli sağanağın ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara yol açabileceği değerlendiriliyor.
Sürücülerin ise yağış anında daralan görüş mesafesi, yollarda oluşabilecek su birikintileri ve özellikle yüksek kesimlerde görülecek buzlanma riskine karşı trafikte ekstra dikkatli olmaları gerekiyor.
Kaynak: AA
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