10 yıllık sır cinayet çözüldü! ''Kocamın üzerine soğan ektirdiler''
10 yıllık sır cinayet çözüldü! ''Kocamın üzerine soğan ektirdiler''
Ankara'da 10 yıldır kayıp olan 27 yaşındaki Mehmet Çubuk'u kayınbiraderinin öldürüp bahçeye gömdüğü ortaya çıktı. Vahşeti itiraf eden Çubuk'un eşi, “Mehmet'in üzerine bana yeşil soğan ektirdiler” dedi.
Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 09:30
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 09:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara'da yaşayan Mehmet Çabuk'tan (27), 2016 yılında Osmaniye'ye gittikten sonra bir daha haber alınamadı. 10 yıllık sır kaybın aslında cinayet olduğuna ilişkin itirafların gelmesiyle çözüldü.
Başka bir suçtan cezaevinde olan kayınbiraderi İbrahim Ozan D. (35), savcılık ifadesinde, birlikte Osmaniye'ye gittikleri Çubuk'u başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü söyledi.
VAHŞETİ ANLATTI
İbrahim Ozan D.'nin yer göstermesiyle Çubuk'un cansız bedeni Akyar köyündeki evinin bahçesine gömülü hâlde bulundu.
Cinayete ilişkin bir itiraf da Çubuk'un eşi İlknur D.'den geldi. Cinayete ilişkin bir TV programında konuşan İlknur D., "Mehmet'in cenazesinin üzerine bana yeşil soğan ektirdiler. Çocuklarım babasının cenazesi üzerinde, o yeşilliklerde oynadı. Ben Mehmet'in tam olarak nereye gömüldüğünü bilmiyordum" dedi. İlknur D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İbrahim Ozan D., Mehmet Çabuk'un gömüldüğü bahçede düğün yaptıklarını da itiraf etti
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10 yıllık sır cinayet çözüldü! ''Kocamın üzerine soğan ektirdiler''
Ankara'da 10 yıldır kayıp olan 27 yaşındaki Mehmet Çubuk'u kayınbiraderinin öldürüp bahçeye gömdüğü ortaya çıktı. Vahşeti itiraf eden Çubuk'un eşi, “Mehmet'in üzerine bana yeşil soğan ektirdiler” dedi.
Ankara'da yaşayan Mehmet Çabuk'tan (27), 2016 yılında Osmaniye'ye gittikten sonra bir daha haber alınamadı. 10 yıllık sır kaybın aslında cinayet olduğuna ilişkin itirafların gelmesiyle çözüldü.
Başka bir suçtan cezaevinde olan kayınbiraderi İbrahim Ozan D. (35), savcılık ifadesinde, birlikte Osmaniye'ye gittikleri Çubuk'u başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü söyledi.
VAHŞETİ ANLATTI
İbrahim Ozan D.'nin yer göstermesiyle Çubuk'un cansız bedeni Akyar köyündeki evinin bahçesine gömülü hâlde bulundu.
Cinayete ilişkin bir itiraf da Çubuk'un eşi İlknur D.'den geldi. Cinayete ilişkin bir TV programında konuşan İlknur D., "Mehmet'in cenazesinin üzerine bana yeşil soğan ektirdiler. Çocuklarım babasının cenazesi üzerinde, o yeşilliklerde oynadı. Ben Mehmet'in tam olarak nereye gömüldüğünü bilmiyordum" dedi. İlknur D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İbrahim Ozan D., Mehmet Çabuk'un gömüldüğü bahçede düğün yaptıklarını da itiraf etti
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