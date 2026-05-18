Orta ve Doğu Karadenizde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 10 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Haber Giriş Tarihi: 18.05.2026 11:36
Haber Güncellenme Tarihi: 18.05.2026 11:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum ve dışında), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli yağış beklenen Amasya, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon ve Bayburt için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
10 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Orta ve Doğu Karadenizde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 10 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum ve dışında), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli yağış beklenen Amasya, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon ve Bayburt için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Çok Okunanlar