Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
10 gündür haber alınamayan kişiden acı haber
Aydın'ın Efeler ilçesinde 10 gündür haber alınamayan 58 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi 1653 Sokak'ta 6 katlı binanın 3. katındaki evde yalnız yaşayan Aydın Mücek'ten 10 gündür haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveni yardımıyla eve giren ekipler, Mücek'i hareketsiz buldu.
Yapılan incelemede Mücek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılan Mücek'in ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemleriyle belirlenecek.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar