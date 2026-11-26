10 gün süren koltuk pazarlığı! Özel'den İmamoğlu'nun önerdiği isimlere ret
10 gün süren koltuk pazarlığı! Özel'den İmamoğlu'nun önerdiği isimlere ret
Yeni Parti'nin 28 kişilik MYK'sı belli oldu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, PM'den sonra A Takımı'nda da ağırlığını koydu. 'Pazarlık' iddialarına rağmen ne Parti Sözcülüğü ne de Genel Sekreterlik gibi kritik görevlerde İmamoğlu ekibinden isimlere yer verilmedi.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 09:30
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 09:30
Kaynak:
AA
Yeni Parti'nin 28 kişilik MYK'sı belli oldu. Ekrem İmamoğlu, PM'den sonra MYK'dan da çizik yedi.
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Yeni Parti ile ilgili edindiği kulis bilgilerini yazdı.
Yiğitel'in AKŞAM Gazetesi'nde yayımlanan haber/analizi şöyle:
Yeni Parti'nin 14-15 Kasım'da yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısının üzerinden 10 gün geçti. Siyasi partilerde eşine az rastlanır bir biçimde partinin A Takımı'nın seçimi gecikti. Konuşulanlara göre gecikmede Ekrem İmamoğlu'nun aracılar üzerinden pazarlık yapması etkili olmuş. İddiaya göre İmamoğlu, Parti Sözcülüğü, İdari ve Mali İşler ile Teşkilat için isimler önermiş. Ancak bu isimler kabul görmemiş.
Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında dün yapılan PM toplantısında 28 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) netleşti. Yaklaşık 1.5 saat süren PM'de, MYK'nin üye sayısı 9'dan 28'e yükseltildi. Daha önce de benzer yöntemle PM üye sayısı da 160'a çıkarılmıştı.
PARTİ BİNASI KALDIRMAZ
MYK, 14'ü 'İdari Görevler' ve 14'ü ise 'Politika Kurulları'ndan oluştu. Politika Kurulları'nın CHP'deki 'gölge bakanlar'ın bir uzantısı olduğu konuşuluyor. 160 Kişilik PM, 28 kişilik MYK yer sorunu tartışmasını da beraberinde getirdi. Yeni Parti Genel Merkezi'nin kapasitesinin bunu kaldırmayacağı ifade ediliyor.
GÜÇ DENGESİ ÖZEL'DEN YANA
İdari görevlere getirilen MYK üyeleri ve kulislerde konuşulan kime yakın olduklarına dair liste şu şekilde:
Genel Sekreter: Selin Sayek Böke (Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile biliniyor)
Parti Sözcüsü: Salih Uzun (ortada biri olarak bilinse de Özgür Özel'e yakın olduğu konuşuluyor)
Yurt İçi Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin (Ortada deniliyor)
Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Veli Ağbaba'ya yakın)
İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Karabat (İmamoğlu'na yakın)
Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gül Çiftci (Önder Sav'a dolayısıyla da Özel'e yakın deniyor)
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün (Özgür Özel'e yakın)
Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Burhanettin Bulut (Özel'e yakın)
Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman (Özel'e yakın)
Siyasi Partilerle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Engin Özkoç (Özel'e yakın)
Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: İlhan Cihaner (Özel'e yakın)
Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gökçe Gökçen (Özel'e yakın)
Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hikmet Erbilgin (İmamoğlu'na yakın)
Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yunus Emre (Özel'e yakın)
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10 gün süren koltuk pazarlığı! Özel'den İmamoğlu'nun önerdiği isimlere ret
Yeni Parti'nin 28 kişilik MYK'sı belli oldu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, PM'den sonra A Takımı'nda da ağırlığını koydu. 'Pazarlık' iddialarına rağmen ne Parti Sözcülüğü ne de Genel Sekreterlik gibi kritik görevlerde İmamoğlu ekibinden isimlere yer verilmedi.
Yeni Parti'nin 28 kişilik MYK'sı belli oldu. Ekrem İmamoğlu, PM'den sonra MYK'dan da çizik yedi.
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Yeni Parti ile ilgili edindiği kulis bilgilerini yazdı.
Yiğitel'in AKŞAM Gazetesi'nde yayımlanan haber/analizi şöyle:
Yeni Parti'nin 14-15 Kasım'da yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısının üzerinden 10 gün geçti. Siyasi partilerde eşine az rastlanır bir biçimde partinin A Takımı'nın seçimi gecikti. Konuşulanlara göre gecikmede Ekrem İmamoğlu'nun aracılar üzerinden pazarlık yapması etkili olmuş. İddiaya göre İmamoğlu, Parti Sözcülüğü, İdari ve Mali İşler ile Teşkilat için isimler önermiş. Ancak bu isimler kabul görmemiş.
Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında dün yapılan PM toplantısında 28 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) netleşti. Yaklaşık 1.5 saat süren PM'de, MYK'nin üye sayısı 9'dan 28'e yükseltildi. Daha önce de benzer yöntemle PM üye sayısı da 160'a çıkarılmıştı.
PARTİ BİNASI KALDIRMAZ
MYK, 14'ü 'İdari Görevler' ve 14'ü ise 'Politika Kurulları'ndan oluştu. Politika Kurulları'nın CHP'deki 'gölge bakanlar'ın bir uzantısı olduğu konuşuluyor. 160 Kişilik PM, 28 kişilik MYK yer sorunu tartışmasını da beraberinde getirdi. Yeni Parti Genel Merkezi'nin kapasitesinin bunu kaldırmayacağı ifade ediliyor.
GÜÇ DENGESİ ÖZEL'DEN YANA
İdari görevlere getirilen MYK üyeleri ve kulislerde konuşulan kime yakın olduklarına dair liste şu şekilde:
Genel Sekreter: Selin Sayek Böke (Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile biliniyor)
Parti Sözcüsü: Salih Uzun (ortada biri olarak bilinse de Özgür Özel'e yakın olduğu konuşuluyor)
Yurt İçi Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin (Ortada deniliyor)
Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Veli Ağbaba'ya yakın)
İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Karabat (İmamoğlu'na yakın)
Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gül Çiftci (Önder Sav'a dolayısıyla da Özel'e yakın deniyor)
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün (Özgür Özel'e yakın)
Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Burhanettin Bulut (Özel'e yakın)
Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman (Özel'e yakın)
Siyasi Partilerle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Engin Özkoç (Özel'e yakın)
Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: İlhan Cihaner (Özel'e yakın)
Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gökçe Gökçen (Özel'e yakın)
Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hikmet Erbilgin (İmamoğlu'na yakın)
Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yunus Emre (Özel'e yakın)
Kaynak: AA
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