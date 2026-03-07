Türkiye ve İspanya'da ''dostluk'' rekoru! Sosyal medyada da ticarette de zirve görüldü
Türkiye ve İspanya'da ''dostluk'' rekoru! Sosyal medyada da ticarette de zirve görüldü
Son günlerde sosyal medyadaki 'dostluk' mesajlarıyla ısınan Türkiye-İspanya ilişkileri, ekonomide de tarihi rakamları gördü. 2025 yılında dış ticaret hacmi 20,5 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırarken, İspanya Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 7. ülke konumuna yükseldi. Sadece ticarette değil turizmde de rekor kıran ilişkiler kapsamında, geçen yıl Türkiye'yi ziyaret eden İspanyol turist sayısı 452 bini aşarak bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.
Haber Giriş Tarihi: 07.03.2026 12:18
Haber Güncellenme Tarihi: 07.03.2026 12:18
Türkiye ile İspanya arasında siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkilerdeki ortak hedefler, ticari ilişkileri de olumlu etkiliyor.
Son dönemde iki ülke vatandaşlarının sosyal medyada artan paylaşımlarında "dostluk" vurgusu öne çıkarken, bu mesajlarda Türkiye-İspanya turizm ve ticari ilişkilerine de yer veriliyor.
İki ülke ilişkileri son yıllarda üst düzey temaslarla yoğunlaştı. Bu ilişkilerin de etkisiyle ticaret hacmi 2021-2025 döneminde yüzde 29,2 yükseldi.
Türkiye'nin İspanya'ya ihracatı 2021'de 9 milyar 619 milyon 642 bin dolar, ülkeden ithalatı ise 6 milyar 311 milyon 611 bin dolar olarak kaydedildi. Böylece söz konusu yılda iki ülke dış ticaret hacmi 15 milyar 931 milyon 253 bin dolar oldu.
Ülkenin İspanya'ya ihracatı 2022'de 9 milyar 654 milyon 318 bin dolara, İspanya'dan ithalatı da 7 milyar 4 milyon 13 bin dolara çıktı. İki ülkenin dış ticaret hacmi 2022'de 16 milyar 658 milyon 331 bin dolara yükseldi.
Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı 2023'te 9 milyar 783 milyon 655 bin dolara, ülkeden ithalatı 9 milyar 507 milyon 243 bin dolara ulaştı. Söz konusu yılda iki ülke dış ticaret hacmi 19 milyar 290 milyon 898 bin dolara çıkmış oldu.
Dış ticaretin 2024'te ise bir önceki yıla kıyasla düşük tutarda gerilediği görüldü. İspanya'ya ihracat 2024'te 9 milyar 781 milyon 479 bin dolar, ithalat 9 milyar 362 milyon 739 bin dolar ve dış ticaret hacmi 19 milyar 144 milyon 218 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
- İKİ ÜLKE DIŞ TİCARETİNDE 2025 REKORLAR YILI OLDU
Türkiye ile İspanya dış ticaretinde geçen yıl rekor kırıldı. Bu kapsamda Türkiye'nin İspanya'ya ihracatı ilk kez 10 milyar doları aşarak, 10 milyar 416 milyon 545 bin doları buldu.
İspanya'dan ithalat ise geçen yıl 10 milyar 166 milyon 788 bin dolara çıkarken, iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 20 milyar 583 milyon 334 bin dolara yükseldi. Böylece dış ticaret hacminin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinde yer aldığı 2013'ten bu yana en yüksek tutar olduğu belirlendi.
- TÜRKİYE'NİN EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞI 7. ÜLKE İSPANYA
İspanya, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 7. ülke olarak da dikkati çekti. İspanya'ya ihraç edilen ürünler incelendiğinde, motorlu kara taşıtları ilk sırada yer aldı. Söz konusu fasılda ihracat 2025'te 3 milyar 56 milyon 619 bin dolar oldu.
Bu faslı 1 milyar 95 milyon 356 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarları, 927 milyon 35 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler" takip etti.
- İSPANYOL TURİST SAYISINDA REKOR
Yoğunlaşan ticari ilişkilerin yanı sıra Türkiye'yi ziyaret eden İspanyolların sayısının yıllar içinde arttığı belirlendi.
Bu kapsamda 2010'da 321 bin 325 İspanyol turist Türkiye'ye gelirken, Kovid-19 salgınının yoğunlaştığı 2020'de sayı 54 bin 381'e kadar geriledi.
İspanyol turist sayısı sonraki yıllarda artış gösterdi. Bu kapsamda 2021'de 104 bin 848, 2022'de 298 bin 165, 2023'te 324 bin 690, 2024'te 382 bin 896 ve geçen yıl 452 bin 790 turistin Türkiye'ye geldiği görüldü. Böylece İspanyol turist sayısında, verilerin yer aldığı 2010'dan bu yana rekor kırıldı.
Bu yılın ocak ayında da Türkiye'yi ziyaret eden İspanyolların sayısı 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 24,1 artışla 24 bin 847'ye yükseldi.
Böylece iki ülkenin sergilediği dostluğa ticaret ve turizm arenasındaki performans da eşlik etmiş oldu.
Türkiye ve İspanya'da ''dostluk'' rekoru! Sosyal medyada da ticarette de zirve görüldü
Son günlerde sosyal medyadaki 'dostluk' mesajlarıyla ısınan Türkiye-İspanya ilişkileri, ekonomide de tarihi rakamları gördü. 2025 yılında dış ticaret hacmi 20,5 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırarken, İspanya Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 7. ülke konumuna yükseldi. Sadece ticarette değil turizmde de rekor kıran ilişkiler kapsamında, geçen yıl Türkiye'yi ziyaret eden İspanyol turist sayısı 452 bini aşarak bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.
Türkiye ile İspanya arasında siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkilerdeki ortak hedefler, ticari ilişkileri de olumlu etkiliyor.
Son dönemde iki ülke vatandaşlarının sosyal medyada artan paylaşımlarında "dostluk" vurgusu öne çıkarken, bu mesajlarda Türkiye-İspanya turizm ve ticari ilişkilerine de yer veriliyor.
İki ülke ilişkileri son yıllarda üst düzey temaslarla yoğunlaştı. Bu ilişkilerin de etkisiyle ticaret hacmi 2021-2025 döneminde yüzde 29,2 yükseldi.
Türkiye'nin İspanya'ya ihracatı 2021'de 9 milyar 619 milyon 642 bin dolar, ülkeden ithalatı ise 6 milyar 311 milyon 611 bin dolar olarak kaydedildi. Böylece söz konusu yılda iki ülke dış ticaret hacmi 15 milyar 931 milyon 253 bin dolar oldu.
Ülkenin İspanya'ya ihracatı 2022'de 9 milyar 654 milyon 318 bin dolara, İspanya'dan ithalatı da 7 milyar 4 milyon 13 bin dolara çıktı. İki ülkenin dış ticaret hacmi 2022'de 16 milyar 658 milyon 331 bin dolara yükseldi.
Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı 2023'te 9 milyar 783 milyon 655 bin dolara, ülkeden ithalatı 9 milyar 507 milyon 243 bin dolara ulaştı. Söz konusu yılda iki ülke dış ticaret hacmi 19 milyar 290 milyon 898 bin dolara çıkmış oldu.
Dış ticaretin 2024'te ise bir önceki yıla kıyasla düşük tutarda gerilediği görüldü. İspanya'ya ihracat 2024'te 9 milyar 781 milyon 479 bin dolar, ithalat 9 milyar 362 milyon 739 bin dolar ve dış ticaret hacmi 19 milyar 144 milyon 218 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
- İKİ ÜLKE DIŞ TİCARETİNDE 2025 REKORLAR YILI OLDU
Türkiye ile İspanya dış ticaretinde geçen yıl rekor kırıldı. Bu kapsamda Türkiye'nin İspanya'ya ihracatı ilk kez 10 milyar doları aşarak, 10 milyar 416 milyon 545 bin doları buldu.
İspanya'dan ithalat ise geçen yıl 10 milyar 166 milyon 788 bin dolara çıkarken, iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 20 milyar 583 milyon 334 bin dolara yükseldi. Böylece dış ticaret hacminin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinde yer aldığı 2013'ten bu yana en yüksek tutar olduğu belirlendi.
- TÜRKİYE'NİN EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞI 7. ÜLKE İSPANYA
İspanya, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 7. ülke olarak da dikkati çekti. İspanya'ya ihraç edilen ürünler incelendiğinde, motorlu kara taşıtları ilk sırada yer aldı. Söz konusu fasılda ihracat 2025'te 3 milyar 56 milyon 619 bin dolar oldu.
Bu faslı 1 milyar 95 milyon 356 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarları, 927 milyon 35 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler" takip etti.
- İSPANYOL TURİST SAYISINDA REKOR
Yoğunlaşan ticari ilişkilerin yanı sıra Türkiye'yi ziyaret eden İspanyolların sayısının yıllar içinde arttığı belirlendi.
Bu kapsamda 2010'da 321 bin 325 İspanyol turist Türkiye'ye gelirken, Kovid-19 salgınının yoğunlaştığı 2020'de sayı 54 bin 381'e kadar geriledi.
İspanyol turist sayısı sonraki yıllarda artış gösterdi. Bu kapsamda 2021'de 104 bin 848, 2022'de 298 bin 165, 2023'te 324 bin 690, 2024'te 382 bin 896 ve geçen yıl 452 bin 790 turistin Türkiye'ye geldiği görüldü. Böylece İspanyol turist sayısında, verilerin yer aldığı 2010'dan bu yana rekor kırıldı.
Bu yılın ocak ayında da Türkiye'yi ziyaret eden İspanyolların sayısı 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 24,1 artışla 24 bin 847'ye yükseldi.
Böylece iki ülkenin sergilediği dostluğa ticaret ve turizm arenasındaki performans da eşlik etmiş oldu.
