Türkiye ticari araçta vites yükseltti! Elektrikli modeller Avrupa yolunda
Türkiye ticari araçta vites yükseltti! Elektrikli modeller Avrupa yolunda
Dünyanın en büyük ticari araç fuarlarından IAA Transportation 2026'da Türkiye rüzgarı esti. 46 ülkeden 1.589 firmanın katıldığı fuarda 121 Türk şirket yer alırken, Türkiye'de üretilen elektrikli Ford Trucks F-Line E'nin Almanya ve Hollanda'ya ihracatı da başladı. Fuarda sergilenen yeni nesil elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve otonom sürüş sistemleri ticari taşımacılığın geleceğini gözler önüne serdi.
Haber Giriş Tarihi: 21.09.2026 08:04
Haber Güncellenme Tarihi: 21.09.2026 08:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Otomotiv dünyasında elektrik dönüşümü sadece binek araçlarla sınırlı değil. Dünya ticaretinde çok önemli paya sahip ağır ticari araçlar arasında da büyük bir elektrik yarışı devam ediyor. Tam otonom sürüşün yaygınlaşmasıyla birlikte, sadece şarj için duran, yorulmayan, sürücüsü ve dolayısıyla maaş gereksinimi bulunmayan ağır ticari araçlardaki büyük dönüşüm de yaklaşıyor. Kapılarını geçtiğimiz hafta açan dünyanın en büyük ticari araç fuarlarından Almanya Hannover'de düzenlenen IAA Transportation 2026'da yaklaşan geleceğin en yeni modelleri sergilendi. Fuarda elektrikli ticari araçlar dışında yeni batarya teknolojileri, hidrojen sistemleri, yapay zeka ve otonom sürüş sistemleri de ziyaretçilerle buluştu.
Fuara bu yıl 46 ülkeden 1.589 üretici, tedarikçi ve teknoloji firması katılırken yeni rekorlar da kırıldı. Uluslararası katılımcı oranının yüzde 70 civarında olduğu fuarda, ev sahibi Almanya'nın yanı sıra en fazla stant açan ülke Çin olurken, ardından da 121 firma ile ülkemiz ikinci sırada yer aldı. Fuar yönetimi 6 gün süren etkinlik boyunca 140 binden fazla ziyaretçinin fuara katıldığını, 150'den fazla dünya prömiyeri ve yeni ürün tanıtımı gerçekleştirildiğini açıkladı.
KAMYONUN 130. YILI
Mercedes-Benz Türk'ün çatı şirketi Daimler Truck, fuarda en çok yeni ürün sergileyen markaların başında geldi. Kamyonun 130 yıllık gelişim yolculuğunu bugünün batarya elektrikli taşımacılık çözümleriyle bir araya getiren marka, fuarda Türkiye'de de teslimatlarına başlanan Mercedes-Benz eActros 600'ün yanı sıra yüksek hacimli taşımacılık uygulamaları için geliştirilen eActros Lowliner'ı ziyaretçilerle buluşturdu.
Fuarda konuşan Daimler Truck CEO'su Karin Rådström, AB emisyon hedeflerine ulaşılamaması halinde 1,2 milyar Euro'ya varan ceza riski bulunduğunu açıkladı. CEO, elektrikli araçların dönüşümünde sektörün karşı karşıya olduğu baskıyı vurguladı.
500 KM MENZİLİ VAR
Tümüyle elektrikli Mercedes-Benz eActros 600, toplam 600 kWh LFP batarya kapasitesi ve yüksek enerji verimliliği sağlayan elektrik motorlu aks (eAxle) teknolojisiyle, ara şarj olmadan 500 kilometrelik menzil sunuyor. Uygun şarj altyapısı ve yasal sürüş molaları sırasında gerçekleştirilen ara şarjlarla günlük 1.000 kilometrenin üzerindeki mesafeler de mümkün hale geliyor.
YENİ VW CADDY HAZIR
Volkswagen Ticari Araç, IAA Transportation 2026'da yeni Caddy ve yeni Multivan araçlarını sergiledi. Yeni Caddy ve yeni Multivan'ın son çeyrekte Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. Yerli üreticilerimizden BMC de fuarda en yeni modellerini sergiledi. BMC, fuarda PROCITY+ 12M EV ve PROCITY 18M Dizel otobüslerini sergilerken PRO L ailesinin 560 beygir gücündeki yeni üyesi PRO L 1856'nın da tanıtımını gerçekleştirdi.
İHRACATI FUARLA BAŞLADI
Fuar ile birlikte Ford Trucks, Türkiye'de üretilen elektrikli F-Line E'nin ihracatına başladı. İlk ihracat Almanya ve Hollanda'ya yapıldı. Ford Trucks'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, "Özellikle kamu kuruluşları F-Line E ile ilgileniyor. Kamu kuruluşları F-Line E'yi test ederken, araç parklarına F-Line E'yi katmayı planlıyor" açıklamasını yaptı.
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Türkiye ticari araçta vites yükseltti! Elektrikli modeller Avrupa yolunda
Dünyanın en büyük ticari araç fuarlarından IAA Transportation 2026'da Türkiye rüzgarı esti. 46 ülkeden 1.589 firmanın katıldığı fuarda 121 Türk şirket yer alırken, Türkiye'de üretilen elektrikli Ford Trucks F-Line E'nin Almanya ve Hollanda'ya ihracatı da başladı. Fuarda sergilenen yeni nesil elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve otonom sürüş sistemleri ticari taşımacılığın geleceğini gözler önüne serdi.
Otomotiv dünyasında elektrik dönüşümü sadece binek araçlarla sınırlı değil. Dünya ticaretinde çok önemli paya sahip ağır ticari araçlar arasında da büyük bir elektrik yarışı devam ediyor. Tam otonom sürüşün yaygınlaşmasıyla birlikte, sadece şarj için duran, yorulmayan, sürücüsü ve dolayısıyla maaş gereksinimi bulunmayan ağır ticari araçlardaki büyük dönüşüm de yaklaşıyor. Kapılarını geçtiğimiz hafta açan dünyanın en büyük ticari araç fuarlarından Almanya Hannover'de düzenlenen IAA Transportation 2026'da yaklaşan geleceğin en yeni modelleri sergilendi. Fuarda elektrikli ticari araçlar dışında yeni batarya teknolojileri, hidrojen sistemleri, yapay zeka ve otonom sürüş sistemleri de ziyaretçilerle buluştu.
Fuara bu yıl 46 ülkeden 1.589 üretici, tedarikçi ve teknoloji firması katılırken yeni rekorlar da kırıldı. Uluslararası katılımcı oranının yüzde 70 civarında olduğu fuarda, ev sahibi Almanya'nın yanı sıra en fazla stant açan ülke Çin olurken, ardından da 121 firma ile ülkemiz ikinci sırada yer aldı. Fuar yönetimi 6 gün süren etkinlik boyunca 140 binden fazla ziyaretçinin fuara katıldığını, 150'den fazla dünya prömiyeri ve yeni ürün tanıtımı gerçekleştirildiğini açıkladı.
KAMYONUN 130. YILI
Mercedes-Benz Türk'ün çatı şirketi Daimler Truck, fuarda en çok yeni ürün sergileyen markaların başında geldi. Kamyonun 130 yıllık gelişim yolculuğunu bugünün batarya elektrikli taşımacılık çözümleriyle bir araya getiren marka, fuarda Türkiye'de de teslimatlarına başlanan Mercedes-Benz eActros 600'ün yanı sıra yüksek hacimli taşımacılık uygulamaları için geliştirilen eActros Lowliner'ı ziyaretçilerle buluşturdu.
Fuarda konuşan Daimler Truck CEO'su Karin Rådström, AB emisyon hedeflerine ulaşılamaması halinde 1,2 milyar Euro'ya varan ceza riski bulunduğunu açıkladı. CEO, elektrikli araçların dönüşümünde sektörün karşı karşıya olduğu baskıyı vurguladı.
500 KM MENZİLİ VAR
Tümüyle elektrikli Mercedes-Benz eActros 600, toplam 600 kWh LFP batarya kapasitesi ve yüksek enerji verimliliği sağlayan elektrik motorlu aks (eAxle) teknolojisiyle, ara şarj olmadan 500 kilometrelik menzil sunuyor. Uygun şarj altyapısı ve yasal sürüş molaları sırasında gerçekleştirilen ara şarjlarla günlük 1.000 kilometrenin üzerindeki mesafeler de mümkün hale geliyor.
YENİ VW CADDY HAZIR
Volkswagen Ticari Araç, IAA Transportation 2026'da yeni Caddy ve yeni Multivan araçlarını sergiledi. Yeni Caddy ve yeni Multivan'ın son çeyrekte Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. Yerli üreticilerimizden BMC de fuarda en yeni modellerini sergiledi. BMC, fuarda PROCITY+ 12M EV ve PROCITY 18M Dizel otobüslerini sergilerken PRO L ailesinin 560 beygir gücündeki yeni üyesi PRO L 1856'nın da tanıtımını gerçekleştirdi.
İHRACATI FUARLA BAŞLADI
Fuar ile birlikte Ford Trucks, Türkiye'de üretilen elektrikli F-Line E'nin ihracatına başladı. İlk ihracat Almanya ve Hollanda'ya yapıldı. Ford Trucks'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, "Özellikle kamu kuruluşları F-Line E ile ilgileniyor. Kamu kuruluşları F-Line E'yi test ederken, araç parklarına F-Line E'yi katmayı planlıyor" açıklamasını yaptı.
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