Türkiye'nin üretim gücü Suriye'de sergilendi! Ticaret hacmi rekor seviyeye çıkarılacak
Türkiye'nin üretim gücü Suriye'de sergilendi! Ticaret hacmi rekor seviyeye çıkarılacak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen 63. Şam Uluslararası Fuarı ve Suriye Genel Ticaret Heyeti vesilesiyle Türk ve Suriyeli iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek temaslarda bulundu. Türkiye, fuara farklı sektörlerde faaliyet gösteren 33 stant ile milli katılım sağladı. Fuarda inşaat, gıda, kimya, teknoloji ve enerji gibi birçok ana sektörde Türk ürünlerinin sergilendiğini belirten Bakan Bolat, iki ülke arasındaki güçlü tarihi ve coğrafi bağlara dikkat çekerek ticaret hacmini 10 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 27.08.2026 13:15
Haber Güncellenme Tarihi: 27.08.2026 13:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 63. Şam Uluslararası Fuarı ve Suriye Genel Ticaret Heyeti programı kapsamında Şam'a çıkarma yaptı. Suriyeli mevkidaşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Bolat, 2025'te 3,7 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.
ŞAM'DA ÜST DÜZEY TEMASLAR
26 Ağustos'ta Şam'ı ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal El-Şaar ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ticari ilişkiler, ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşviki, bankacılık, finansal iş birliği ve Suriye'nin yeniden imarı gibi kritik konular ele alındı.
Ardından Suriye Yatırım ve Kalkınma Ajansı Başkanı Rawad Ramadan ile her iki ülkenin iş insanlarının katıldığı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Bu temasların yanı sıra Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile gümrük idareleri arası iş birliği ve gümrük kapılarının modernizasyonu görüşüldü.
40 TÜRK ŞİRKETİ VE 200'E YAKIN KATILIMCI ŞAM'DA
Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda düzenlenen Suriye Genel Ticaret Heyeti programının açılışında konuşan Bakan Bolat, 40 Türk şirketi ve 200'e yakın katılımcıyla Türk ve Suriye iş dünyasını bir araya getirdiklerini vurguladı. Bolat, Türkiye'nin üretim gücü, tecrübesi ve lojistik imkânlarıyla Suriye'nin ekonomik toparlanma ve yeniden imar sürecinde kilit bir rol üstleneceğini ifade etti.
HEDEF 10 MİLYAR DOLAR
26 Ağustos - 4 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen 63. Şam Uluslararası Fuarı'nın açılış programına da katılan Ömer Bolat, Akdeniz İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla Türkiye'nin fuarda 33 stant ile milli katılım sağladığını belirtti. İnşaat, gıda, kimya, teknoloji ve enerji gibi birçok ana sektörde Türk ürünlerinin sergilendiğini belirten Bolat, iki ülke arasındaki güçlü tarihi ve coğrafi bağlara dikkat çekerek ticaret hacmini 10 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.
BAKAN BOLAT'TAN TÜRK STANTLARINA ZİYARET
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fuarın açılış programının ardından Türkiye'nin milli katılım sağladığı fuar alanındaki Türk stantlarını ziyaret ederek firma temsilcilerinden yürüttükleri çalışmalar ve Suriye pazarına yönelik faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Şam Uluslararası Fuarı'nın Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir platform olduğunu belirten Bakan Bolat, Türk firmalarının Suriye pazarındaki varlığının güçlendirilmesinin iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.
Bakan Bolat, 63. Şam Uluslararası Fuarı'nın başarılı geçmesi temennisinde bulunarak fuarın Türk ve Suriyeli firmalar arasında yeni ortaklıklara ve verimli iş birliklerine vesile olması temennisini iletti.
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Türkiye'nin üretim gücü Suriye'de sergilendi! Ticaret hacmi rekor seviyeye çıkarılacak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen 63. Şam Uluslararası Fuarı ve Suriye Genel Ticaret Heyeti vesilesiyle Türk ve Suriyeli iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek temaslarda bulundu. Türkiye, fuara farklı sektörlerde faaliyet gösteren 33 stant ile milli katılım sağladı. Fuarda inşaat, gıda, kimya, teknoloji ve enerji gibi birçok ana sektörde Türk ürünlerinin sergilendiğini belirten Bakan Bolat, iki ülke arasındaki güçlü tarihi ve coğrafi bağlara dikkat çekerek ticaret hacmini 10 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 63. Şam Uluslararası Fuarı ve Suriye Genel Ticaret Heyeti programı kapsamında Şam'a çıkarma yaptı. Suriyeli mevkidaşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Bolat, 2025'te 3,7 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.
ŞAM'DA ÜST DÜZEY TEMASLAR
26 Ağustos'ta Şam'ı ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal El-Şaar ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ticari ilişkiler, ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşviki, bankacılık, finansal iş birliği ve Suriye'nin yeniden imarı gibi kritik konular ele alındı.
Ardından Suriye Yatırım ve Kalkınma Ajansı Başkanı Rawad Ramadan ile her iki ülkenin iş insanlarının katıldığı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Bu temasların yanı sıra Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile gümrük idareleri arası iş birliği ve gümrük kapılarının modernizasyonu görüşüldü.
40 TÜRK ŞİRKETİ VE 200'E YAKIN KATILIMCI ŞAM'DA
Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda düzenlenen Suriye Genel Ticaret Heyeti programının açılışında konuşan Bakan Bolat, 40 Türk şirketi ve 200'e yakın katılımcıyla Türk ve Suriye iş dünyasını bir araya getirdiklerini vurguladı. Bolat, Türkiye'nin üretim gücü, tecrübesi ve lojistik imkânlarıyla Suriye'nin ekonomik toparlanma ve yeniden imar sürecinde kilit bir rol üstleneceğini ifade etti.
HEDEF 10 MİLYAR DOLAR
26 Ağustos - 4 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen 63. Şam Uluslararası Fuarı'nın açılış programına da katılan Ömer Bolat, Akdeniz İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla Türkiye'nin fuarda 33 stant ile milli katılım sağladığını belirtti. İnşaat, gıda, kimya, teknoloji ve enerji gibi birçok ana sektörde Türk ürünlerinin sergilendiğini belirten Bolat, iki ülke arasındaki güçlü tarihi ve coğrafi bağlara dikkat çekerek ticaret hacmini 10 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.
BAKAN BOLAT'TAN TÜRK STANTLARINA ZİYARET
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fuarın açılış programının ardından Türkiye'nin milli katılım sağladığı fuar alanındaki Türk stantlarını ziyaret ederek firma temsilcilerinden yürüttükleri çalışmalar ve Suriye pazarına yönelik faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Şam Uluslararası Fuarı'nın Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir platform olduğunu belirten Bakan Bolat, Türk firmalarının Suriye pazarındaki varlığının güçlendirilmesinin iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.
Bakan Bolat, 63. Şam Uluslararası Fuarı'nın başarılı geçmesi temennisinde bulunarak fuarın Türk ve Suriyeli firmalar arasında yeni ortaklıklara ve verimli iş birliklerine vesile olması temennisini iletti.
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