SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

TÜİK'in ALO 124 hattı, vatandaşlara doğrudan iletişim imkanı sunuyor

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ALO 124 Çağrı Merkezi, vatandaşların kuruma doğrudan ulaşmasını, bilgi ve veri taleplerini iletmesini sağlıyor.

Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 11:41
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 11:42
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
TÜİK'in ALO 124 hattı, vatandaşlara doğrudan iletişim imkanı sunuyor

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, kurum tarafından yürütülen veri toplama çalışmaları kapsamında telefon görüşmeleri 124 numaralı kurumsal hat üzerinden gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar, çağrı merkezi aracılığıyla resmi istatistik çalışmalarına ilişkin bilgi alabiliyor, anket görüşmelerine katılabiliyor, dilek, şikayet ve önerilerini kuruma iletebiliyor.

TÜİK'in 26 bölge müdürlüğü bünyesinde yürütülen veri toplama çalışmalarında Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi kullanılıyor.

Bu yöntemle gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen veriler doğrudan sisteme aktarılarak istatistiksel bilgilerin hızlı, doğru ve tutarlı biçimde derlenmesi sağlanıyor.

ALO 124 üzerinden vatandaşlardan gelen geri bildirimlerin de değerlendirildiği belirtilen açıklamada, çağrı merkezinin hizmet kalitesinin artırılmasına ve vatandaşlarla kurum arasındaki iletişimin güçlendirilmesine katkı sunduğu kaydedildi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver