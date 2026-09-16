Sütlerde yeni dönem! “Doğal” ifadesi artık her üründe kullanılamayacak
Sütlerde yeni dönem! “Doğal” ifadesi artık her üründe kullanılamayacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği’nde yapılan değişiklikleri duyurdu. Yeni düzenlemeyle laktozsuz ve laktozu azaltılmış içme sütlerinde “doğal” ifadesinin kullanılmasına izin verilmeyecek.
Haber Giriş Tarihi: 16.09.2026 08:29
Haber Güncellenme Tarihi: 16.09.2026 08:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği’nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle tüketicinin yanıltılmasının önlenmesi, gıda güvenilirliğinin artırılması ve sektörde haksız rekabetin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, içme sütlerinin sınıflandırılmasından şeker kullanımına, aroma vericilerden “doğal” ifadesinin kullanımına kadar çeşitli alanlarda değişiklik yapıldığını belirtti.
İçme sütlerinde yağ oranlarına yeni sınıflandırma
Yeni düzenlemeyle daha önce etikette “yüzde yağlı” şeklinde belirtilerek piyasaya sunulan ara yağ sınıflandırmaları kaldırıldı. İçme sütleri artık “tam yağlı”, “yağlı”, “yarım yağlı” ve “yağsız” şeklinde sınıflandırılacak.
Bunun dışında farklı yağ oranları üzerinden sınıflandırma yapılmasına izin verilmeyecek. Bakan Yumaklı, düzenlemenin tüketicilerin ürün etiketlerini daha kolay anlamasını amaçladığını belirterek, “Yeni sınıflandırmayla içme sütlerinin yağ sınıflandırması tüketiciler açısından daha anlaşılır hale getirildi” dedi.
Ayrıca çeşnili içme sütlerinde kullanılacak toplam çeşni oranına ilk kez alt sınır getirildi. Buna göre çeşni oranı kütlece en az yüzde 1 olacak.
“Doğal” ifadesine dikkat çeken sınırlama
Yeni düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise “doğal” ifadesinin kullanımına getirilen sınırlama oldu.
Bakan Yumaklı, yalnızca tam yağlı ve yağlı içme sütlerinde “doğal” ifadesinin kullanılabileceğini belirterek, bu ürünlerin katkı maddesi, çeşni maddesi, aroma verici veya benzeri herhangi bir ilave bileşen içermemesi gerektiğini bildirdi.
Yumaklı, “Laktozsuz ya da laktozu azaltılmış içme sütlerinde ‘doğal’ ifadesi kullanılamayacak” açıklamasında bulundu.
Düzenlemeyle içme sütlerine ilave edilebilecek şeker miktarı da sınırlandırıldı. Buna göre ilave şeker oranı kütlece en fazla yüzde 5, ürünün toplam şeker oranı ise yüzde 9,5 olabilecek. Ayrıca sakkaroz dışında glukoz ve fruktoz şurubu gibi şeker türevlerinin içme sütlerine eklenmesi engellenecek.
Tebliğin yayımlanmasından önce faaliyet gösteren gıda işletmeleri, yeni düzenlemelere 31 Mart 2027 tarihine kadar uyum sağlayacak.
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Sütlerde yeni dönem! “Doğal” ifadesi artık her üründe kullanılamayacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği’nde yapılan değişiklikleri duyurdu. Yeni düzenlemeyle laktozsuz ve laktozu azaltılmış içme sütlerinde “doğal” ifadesinin kullanılmasına izin verilmeyecek.
Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği’nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle tüketicinin yanıltılmasının önlenmesi, gıda güvenilirliğinin artırılması ve sektörde haksız rekabetin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, içme sütlerinin sınıflandırılmasından şeker kullanımına, aroma vericilerden “doğal” ifadesinin kullanımına kadar çeşitli alanlarda değişiklik yapıldığını belirtti.
İçme sütlerinde yağ oranlarına yeni sınıflandırma
Yeni düzenlemeyle daha önce etikette “yüzde yağlı” şeklinde belirtilerek piyasaya sunulan ara yağ sınıflandırmaları kaldırıldı. İçme sütleri artık “tam yağlı”, “yağlı”, “yarım yağlı” ve “yağsız” şeklinde sınıflandırılacak.
Bunun dışında farklı yağ oranları üzerinden sınıflandırma yapılmasına izin verilmeyecek. Bakan Yumaklı, düzenlemenin tüketicilerin ürün etiketlerini daha kolay anlamasını amaçladığını belirterek, “Yeni sınıflandırmayla içme sütlerinin yağ sınıflandırması tüketiciler açısından daha anlaşılır hale getirildi” dedi.
Ayrıca çeşnili içme sütlerinde kullanılacak toplam çeşni oranına ilk kez alt sınır getirildi. Buna göre çeşni oranı kütlece en az yüzde 1 olacak.
“Doğal” ifadesine dikkat çeken sınırlama
Yeni düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise “doğal” ifadesinin kullanımına getirilen sınırlama oldu.
Bakan Yumaklı, yalnızca tam yağlı ve yağlı içme sütlerinde “doğal” ifadesinin kullanılabileceğini belirterek, bu ürünlerin katkı maddesi, çeşni maddesi, aroma verici veya benzeri herhangi bir ilave bileşen içermemesi gerektiğini bildirdi.
Yumaklı, “Laktozsuz ya da laktozu azaltılmış içme sütlerinde ‘doğal’ ifadesi kullanılamayacak” açıklamasında bulundu.
Düzenlemeyle içme sütlerine ilave edilebilecek şeker miktarı da sınırlandırıldı. Buna göre ilave şeker oranı kütlece en fazla yüzde 5, ürünün toplam şeker oranı ise yüzde 9,5 olabilecek. Ayrıca sakkaroz dışında glukoz ve fruktoz şurubu gibi şeker türevlerinin içme sütlerine eklenmesi engellenecek.
Tebliğin yayımlanmasından önce faaliyet gösteren gıda işletmeleri, yeni düzenlemelere 31 Mart 2027 tarihine kadar uyum sağlayacak.
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