Küresel piyasalar, ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın Jensen Huang'ı şirketin başkanlığına ve üst yöneticilik (CEO) görevine yeniden getirmesinin etkisiyle pozitif seyrediyor.
Haber Giriş Tarihi: 24.11.2026 09:50
Haber Güncellenme Tarihi: 24.11.2026 09:51
Kaynak:
AA
Nvidia Yönetim Kurulu, yabancı istihbarat faaliyeti iddialarına ilişkin soruşturma sürerken Jensen Huang’ı yeniden şirketin başkanlığına ve CEO’luğuna getirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın da destek verdiği kararın ardından teknoloji hisselerinde sert yükseliş yaşandı. Nvidia hisseleri yüzde 31,5 değer kazandı.
Küresel piyasalar, Nvidia’nın üst yönetiminde yaşanan sürpriz değişikliğe hızlı tepki verdi. Yapay zekâ yatırımlarına yönelik güvenin yeniden güçlenmesiyle ABD’den Avrupa’ya, oradan Asya’ya uzanan geniş bir yükseliş dalgası görüldü. Ancak teknoloji sektörüne ilişkin riskler ve soruşturma sürecinin oluşturduğu belirsizlik henüz ortadan kalkmış değil.
NVIDIA Yatırımcı İlişkileri+2
Nvidia’da yönetim değişikliği yeniden tersine döndü
Nvidia, Jensen Huang’ın şirket başkanlığına, üst yöneticilik (CEO) görevine ve yönetim kurulu üyeliğine yeniden getirildiğini duyurdu. Yönetim Kurulu, Huang ile yapılan görüşmelerin ardından kararı oy birliğiyle aldı. Şirket, ABD hükümetinin üst düzey yetkililerinden alınan görüşlerin de değerlendirme sürecinde etkili olduğunu ve Huang’ın dönüşünün ulusal güvenlik açısından risk oluşturmadığı kanaatine varıldığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump da Nvidia yönetimiyle görüştüğünü ve Huang’ın yeniden CEO olarak göreve getirilmesi için yönetim kurulunu ikna ettiğini söyledi. Trump, Huang’ın şirketin başında bulunmasının hem Nvidia hem de ABD ekonomisi açısından önemli olduğunu savundu.
Huang’ın dönüşü, şirketin daha önce başlattığı bağımsız soruşturmayı sona erdirmedi. Nvidia, yabancı istihbarat faaliyetleri iddialarına ilişkin incelemenin devam edeceğini bildirdi. Şirket ayrıca ihracat kontrolleri ve ulusal güvenlik risklerini denetlemek üzere yeni bir komite oluşturdu.
NVIDIA Yatırımcı İlişkileri+2
Nvidia hisselerinde yüzde 31,5’lik sıçrama
Huang’ın yeniden göreve getirilmesi, yatırımcıların yapay zekâ sektörüne yönelik güvenini destekledi. Nvidia hisseleri günü yüzde 31,5 yükselişle tamamladı. Şirketin ardından diğer teknoloji ve çip üreticilerinde de güçlü alımlar görüldü.
Micron Technology hisseleri yüzde 19, Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri yüzde 6,9, CoreWeave hisseleri ise yüzde 22,3 değer kazandı. Siber güvenlik şirketi Zscaler’ın hisseleri de rakibiyle yaklaşık 43,9 milyar dolar değerleme üzerinden anlaşmaya varmasının ardından yüzde 17,7 yükseldi.
Boeing hisseleri, Trump’ın Çin’in şirketten 250 uçak daha satın almasını beklediğini açıklamasının ardından yüzde 4,17 artış gösterdi.
New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 3,01, S&P 500 yüzde 4,73 ve Nasdaq yüzde 6,51 yükseldi.
Yapay zekâ yatırımlarına ilişkin endişeler sürüyor
Piyasalardaki iyimserliğe rağmen teknoloji hisselerine yönelik riskler gündemdeki yerini koruyor. Yapay zekâ altyapısına aktarılan milyarlarca dolarlık kaynağın ne ölçüde kazanca dönüşeceği henüz netleşmiş değil. Üstelik veri merkezi yatırımlarının önemli bölümünün borçlanmayla finanse edilmesi, yatırımcıların temkinli yaklaşmasına neden oluyor.
ABD Kongre ara seçimlerinin ardından yapay zekâ sektörü ve büyük veri merkezlerine yönelik düzenlemelerin sıkılaşabileceği beklentisi de teknoloji şirketleri üzerindeki baskıyı artıran başlıklar arasında bulunuyor.
Analistler, Huang’ın dönüşünün yapay zekâ ekosistemine duyulan güveni desteklediğini ancak sektörde yeni bir satış dalgası yaşanması ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını değerlendiriyor.
Dolar ve tahvil faizlerinde yükseliş
Yapay zekâ hisselerindeki toparlanma, ekonomik büyümeye ilişkin endişeleri de hafifletti. Daha güçlü büyüme beklentisi, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin tahminleri etkiledi.
ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi 6 baz puan yükselerek yüzde 4,69'a çıktı. Yeni günde yüzde 4,68 seviyesinde işlem gören faiz, kısa vadeli tahvillere yönelik hareketliliğin sürdüğünü gösterdi. Dolar endeksi ise 104,5 seviyesini test ettikten sonra 104,3 civarında dengelendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,92 seviyesinde yatay seyretti.
Altının ons fiyatı 3 bin 635 dolara yükselirken Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 88,7 dolara geriledi. Analistler, hisse senedi piyasalarındaki önceki satış dalgasında bazı yatırımcıların nakit ihtiyacını karşılamak için altın sattığını, borsalardaki toparlanmanın ise altın üzerindeki bu baskıyı azalttığını belirtiyor.
Avrupa ve Asya borsalarında teknoloji rallisi
ABD'deki yükseliş Avrupa piyasalarına da yansıdı. Almanya'da Infineon hisseleri yaklaşık yüzde 4, Aixtron yüzde 8,9 ve Suss Microtec yüzde 9,8 değer kazandı.
Olumlu imalat sanayi verileri de Avrupa borsalarındaki yükselişi destekledi. Avro Bölgesi'nde kasım ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,9, Almanya'da ise 55 olarak açıklandı. Almanya'nın bileşik PMI verisi de 55'e çıkarak Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Gelişmelerin ardından Almanya'da DAX 40 yüzde 2,26, Fransa'da CAC 40 yüzde 1,48, İtalya'da FTSE MIB yüzde 0,08 ve İngiltere'de FTSE 100 yüzde 1,07 yükseldi.
Asya piyasalarında da Hong Kong hariç pozitif görünüm öne çıktı. TSMC hisseleri yüzde 9,9, Foxconn yüzde 8,1, SK Hynix yüzde 8,9 ve Samsung Electronics yüzde 8,5 değer kazandı. Japon teknoloji şirketlerinden Kioxia yüzde 9,7, Murata yüzde 14,9 ve Advantest yüzde 15 yükseldi.
Bölge endekslerinde Nikkei 225 yüzde 3,8, Güney Kore Kospi yüzde 7,3 ve Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artarken Hong Kong Hang Seng yüzde 0,4 geriledi.
Borsa İstanbul düşüşle kapandı
Küresel piyasalardaki yükseliş dalgasına karşın Borsa İstanbul, önceki günü satıcılı tamamladı. BIST 100 endeksi yüzde 0,24 değer kaybederek 11.104,38 puana geriledi. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise akşam seansında yüzde 0,50 yükseldi.
Dolar/TL, günü 50,5880 seviyesinden tamamladı. Yeni işlem gününde bankalararası piyasada 50,6250 seviyesinden işlem gördü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, rezerv yönetimi ve likidite araçlarında esnek bir yaklaşım izlediklerini belirtti. Karahan, Türk lirasına talebin desteklenmesi gerektiğinde politika faizi başta olmak üzere makroihtiyati ve likidite araçlarının kullanılabileceğini ifade etti.
Piyasaların gündeminde hangi veriler var?
Yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri takip edilecek. Küresel piyasalarda ise Japonya'nın PMI verileri, Almanya'nın Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de konut fiyat endeksi ile tüketici güven göstergeleri öne çıkıyor.
Diğer taraftan Fitch Ratings, ABD bankacılık sektörünün 2027 yılı görünümünü “nötr”den “kötüleşiyor”a çevirdi. ABD Adalet Bakanlığı da Kuzey Koreli siber aktörler tarafından Binance borsasından yasa dışı yollarla elde edildiği belirtilen 1,1 milyar doların üzerindeki kripto varlığın geri alınması amacıyla dava açtı.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan 12.000 ve 12.100 puan direnç, 11.700 ve 11.600 puan ise destek seviyeleri olarak izleniyor.
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Piyasalarda sert yükselişler yaşandı
Küresel piyasalar, ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın Jensen Huang'ı şirketin başkanlığına ve üst yöneticilik (CEO) görevine yeniden getirmesinin etkisiyle pozitif seyrediyor.
Nvidia Yönetim Kurulu, yabancı istihbarat faaliyeti iddialarına ilişkin soruşturma sürerken Jensen Huang’ı yeniden şirketin başkanlığına ve CEO’luğuna getirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın da destek verdiği kararın ardından teknoloji hisselerinde sert yükseliş yaşandı. Nvidia hisseleri yüzde 31,5 değer kazandı.
Küresel piyasalar, Nvidia’nın üst yönetiminde yaşanan sürpriz değişikliğe hızlı tepki verdi. Yapay zekâ yatırımlarına yönelik güvenin yeniden güçlenmesiyle ABD’den Avrupa’ya, oradan Asya’ya uzanan geniş bir yükseliş dalgası görüldü. Ancak teknoloji sektörüne ilişkin riskler ve soruşturma sürecinin oluşturduğu belirsizlik henüz ortadan kalkmış değil.
NVIDIA Yatırımcı İlişkileri+2
Nvidia’da yönetim değişikliği yeniden tersine döndü
Nvidia, Jensen Huang’ın şirket başkanlığına, üst yöneticilik (CEO) görevine ve yönetim kurulu üyeliğine yeniden getirildiğini duyurdu. Yönetim Kurulu, Huang ile yapılan görüşmelerin ardından kararı oy birliğiyle aldı. Şirket, ABD hükümetinin üst düzey yetkililerinden alınan görüşlerin de değerlendirme sürecinde etkili olduğunu ve Huang’ın dönüşünün ulusal güvenlik açısından risk oluşturmadığı kanaatine varıldığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump da Nvidia yönetimiyle görüştüğünü ve Huang’ın yeniden CEO olarak göreve getirilmesi için yönetim kurulunu ikna ettiğini söyledi. Trump, Huang’ın şirketin başında bulunmasının hem Nvidia hem de ABD ekonomisi açısından önemli olduğunu savundu.
Huang’ın dönüşü, şirketin daha önce başlattığı bağımsız soruşturmayı sona erdirmedi. Nvidia, yabancı istihbarat faaliyetleri iddialarına ilişkin incelemenin devam edeceğini bildirdi. Şirket ayrıca ihracat kontrolleri ve ulusal güvenlik risklerini denetlemek üzere yeni bir komite oluşturdu.
NVIDIA Yatırımcı İlişkileri+2
Nvidia hisselerinde yüzde 31,5’lik sıçrama
Huang’ın yeniden göreve getirilmesi, yatırımcıların yapay zekâ sektörüne yönelik güvenini destekledi. Nvidia hisseleri günü yüzde 31,5 yükselişle tamamladı. Şirketin ardından diğer teknoloji ve çip üreticilerinde de güçlü alımlar görüldü.
Micron Technology hisseleri yüzde 19, Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri yüzde 6,9, CoreWeave hisseleri ise yüzde 22,3 değer kazandı. Siber güvenlik şirketi Zscaler’ın hisseleri de rakibiyle yaklaşık 43,9 milyar dolar değerleme üzerinden anlaşmaya varmasının ardından yüzde 17,7 yükseldi.
Boeing hisseleri, Trump’ın Çin’in şirketten 250 uçak daha satın almasını beklediğini açıklamasının ardından yüzde 4,17 artış gösterdi.
New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 3,01, S&P 500 yüzde 4,73 ve Nasdaq yüzde 6,51 yükseldi.
Yapay zekâ yatırımlarına ilişkin endişeler sürüyor
Piyasalardaki iyimserliğe rağmen teknoloji hisselerine yönelik riskler gündemdeki yerini koruyor. Yapay zekâ altyapısına aktarılan milyarlarca dolarlık kaynağın ne ölçüde kazanca dönüşeceği henüz netleşmiş değil. Üstelik veri merkezi yatırımlarının önemli bölümünün borçlanmayla finanse edilmesi, yatırımcıların temkinli yaklaşmasına neden oluyor.
ABD Kongre ara seçimlerinin ardından yapay zekâ sektörü ve büyük veri merkezlerine yönelik düzenlemelerin sıkılaşabileceği beklentisi de teknoloji şirketleri üzerindeki baskıyı artıran başlıklar arasında bulunuyor.
Analistler, Huang’ın dönüşünün yapay zekâ ekosistemine duyulan güveni desteklediğini ancak sektörde yeni bir satış dalgası yaşanması ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını değerlendiriyor.
Dolar ve tahvil faizlerinde yükseliş
Yapay zekâ hisselerindeki toparlanma, ekonomik büyümeye ilişkin endişeleri de hafifletti. Daha güçlü büyüme beklentisi, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin tahminleri etkiledi.
ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi 6 baz puan yükselerek yüzde 4,69'a çıktı. Yeni günde yüzde 4,68 seviyesinde işlem gören faiz, kısa vadeli tahvillere yönelik hareketliliğin sürdüğünü gösterdi. Dolar endeksi ise 104,5 seviyesini test ettikten sonra 104,3 civarında dengelendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,92 seviyesinde yatay seyretti.
Altının ons fiyatı 3 bin 635 dolara yükselirken Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 88,7 dolara geriledi. Analistler, hisse senedi piyasalarındaki önceki satış dalgasında bazı yatırımcıların nakit ihtiyacını karşılamak için altın sattığını, borsalardaki toparlanmanın ise altın üzerindeki bu baskıyı azalttığını belirtiyor.
Avrupa ve Asya borsalarında teknoloji rallisi
ABD'deki yükseliş Avrupa piyasalarına da yansıdı. Almanya'da Infineon hisseleri yaklaşık yüzde 4, Aixtron yüzde 8,9 ve Suss Microtec yüzde 9,8 değer kazandı.
Olumlu imalat sanayi verileri de Avrupa borsalarındaki yükselişi destekledi. Avro Bölgesi'nde kasım ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,9, Almanya'da ise 55 olarak açıklandı. Almanya'nın bileşik PMI verisi de 55'e çıkarak Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Gelişmelerin ardından Almanya'da DAX 40 yüzde 2,26, Fransa'da CAC 40 yüzde 1,48, İtalya'da FTSE MIB yüzde 0,08 ve İngiltere'de FTSE 100 yüzde 1,07 yükseldi.
Asya piyasalarında da Hong Kong hariç pozitif görünüm öne çıktı. TSMC hisseleri yüzde 9,9, Foxconn yüzde 8,1, SK Hynix yüzde 8,9 ve Samsung Electronics yüzde 8,5 değer kazandı. Japon teknoloji şirketlerinden Kioxia yüzde 9,7, Murata yüzde 14,9 ve Advantest yüzde 15 yükseldi.
Bölge endekslerinde Nikkei 225 yüzde 3,8, Güney Kore Kospi yüzde 7,3 ve Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artarken Hong Kong Hang Seng yüzde 0,4 geriledi.
Borsa İstanbul düşüşle kapandı
Küresel piyasalardaki yükseliş dalgasına karşın Borsa İstanbul, önceki günü satıcılı tamamladı. BIST 100 endeksi yüzde 0,24 değer kaybederek 11.104,38 puana geriledi. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise akşam seansında yüzde 0,50 yükseldi.
Dolar/TL, günü 50,5880 seviyesinden tamamladı. Yeni işlem gününde bankalararası piyasada 50,6250 seviyesinden işlem gördü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, rezerv yönetimi ve likidite araçlarında esnek bir yaklaşım izlediklerini belirtti. Karahan, Türk lirasına talebin desteklenmesi gerektiğinde politika faizi başta olmak üzere makroihtiyati ve likidite araçlarının kullanılabileceğini ifade etti.
Piyasaların gündeminde hangi veriler var?
Yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri takip edilecek. Küresel piyasalarda ise Japonya'nın PMI verileri, Almanya'nın Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de konut fiyat endeksi ile tüketici güven göstergeleri öne çıkıyor.
Diğer taraftan Fitch Ratings, ABD bankacılık sektörünün 2027 yılı görünümünü “nötr”den “kötüleşiyor”a çevirdi. ABD Adalet Bakanlığı da Kuzey Koreli siber aktörler tarafından Binance borsasından yasa dışı yollarla elde edildiği belirtilen 1,1 milyar doların üzerindeki kripto varlığın geri alınması amacıyla dava açtı.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan 12.000 ve 12.100 puan direnç, 11.700 ve 11.600 puan ise destek seviyeleri olarak izleniyor.
Kaynak: AA
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