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Pirinç ve çeltik ürünlerinin ithalatında gözetim uygulanacak

Bazı pirinç ve çeltik ürünlerinin ithalatında gözetim uygulanması kararlaştırıldı.

Haber Giriş Tarihi: 09.10.2026 11:37
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 11:37
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Pirinç ve çeltik ürünlerinin ithalatında gözetim uygulanacak

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ithalatı yapılan bazı pirinç ve çeltik ürünleri gözetim uygulaması kapsamında kayda alınan eşya listesine eklenirken, kayıt merkezi olarak İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği yetkilendirildi.

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