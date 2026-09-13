Motorinde yeni zam beklentisi! Kritik saat belli oldu
Motorinde yeni zam beklentisi! Kritik saat belli oldu
Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürerken motorin grubunda litre başına 6,62 TL’lik yeni zam beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre artışın net tutarının 14 Eylül Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında belli olması, fiyat değişikliğinin ise 15 Eylül Salı günü pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Zam tutarı kadar olası bir vergi düzenlemesi de fiyatların nasıl şekilleneceği açısından izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 13.09.2026 14:14
Haber Güncellenme Tarihi: 13.09.2026 14:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre motorinin litre fiyatında 6,62 TL artış öngörülüyor. Beklenen artışın gerçekleşmesi halinde motorin fiyatlarının bazı bölgelerde litre başına 100 TL seviyesine yaklaşabileceği belirtiliyor.
Akaryakıtın nihai satış fiyatları dağıtım şirketleri ve illere göre farklılık gösterebildiğinden, zam sonrasında oluşacak rakamların bölgesel olarak değişmesi bekleniyor.
Küresel petrol piyasası fiyatları etkiliyor
Motorindeki zam beklentisinin arkasında küresel petrol piyasasında yaşanan fiyat hareketleri bulunuyor. ABD ile İran arasındaki savaş ve Hürmüz Boğazı’nda petrol tankerlerinin geçişinde yaşanan sorunların küresel arz endişelerini artırdığı, Brent petrol fiyatlarında da sert yükselişlere yol açtığı aktarılıyor.
Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının oluşumunda uluslararası ürün fiyatları ile döviz kuru başta olmak üzere birden fazla unsur etkili oluyor. Küresel piyasalardaki değişimler bu nedenle iç piyasadaki pompa fiyatlarına da yansıyabiliyor.
Net rakam pazartesi saat 16.00’da belli olacak
Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre motorine yapılması beklenen zammın net rakamı 14 Eylül Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında netleşecek. Mevcut beklenti, fiyat değişikliğinin 15 Eylül Salı gününden itibaren akaryakıt tabelalarına yansıması yönünde.
Beklenen artışın herhangi bir ÖTV düzenlemesiyle karşılanıp karşılanmayacağı veya zam miktarının vergi üzerinden kısmen dengelenip dengelenmeyeceği ise henüz netleşmedi. Pazartesi günü ortaya çıkacak nihai rakam ve olası düzenlemeler, sürücülerin pompada karşılaşacağı fiyat açısından takip edilecek.
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Motorinde yeni zam beklentisi! Kritik saat belli oldu
Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürerken motorin grubunda litre başına 6,62 TL’lik yeni zam beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre artışın net tutarının 14 Eylül Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında belli olması, fiyat değişikliğinin ise 15 Eylül Salı günü pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Zam tutarı kadar olası bir vergi düzenlemesi de fiyatların nasıl şekilleneceği açısından izlenecek.
Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre motorinin litre fiyatında 6,62 TL artış öngörülüyor. Beklenen artışın gerçekleşmesi halinde motorin fiyatlarının bazı bölgelerde litre başına 100 TL seviyesine yaklaşabileceği belirtiliyor.
Akaryakıtın nihai satış fiyatları dağıtım şirketleri ve illere göre farklılık gösterebildiğinden, zam sonrasında oluşacak rakamların bölgesel olarak değişmesi bekleniyor.
Küresel petrol piyasası fiyatları etkiliyor
Motorindeki zam beklentisinin arkasında küresel petrol piyasasında yaşanan fiyat hareketleri bulunuyor. ABD ile İran arasındaki savaş ve Hürmüz Boğazı’nda petrol tankerlerinin geçişinde yaşanan sorunların küresel arz endişelerini artırdığı, Brent petrol fiyatlarında da sert yükselişlere yol açtığı aktarılıyor.
Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının oluşumunda uluslararası ürün fiyatları ile döviz kuru başta olmak üzere birden fazla unsur etkili oluyor. Küresel piyasalardaki değişimler bu nedenle iç piyasadaki pompa fiyatlarına da yansıyabiliyor.
Net rakam pazartesi saat 16.00’da belli olacak
Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre motorine yapılması beklenen zammın net rakamı 14 Eylül Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında netleşecek. Mevcut beklenti, fiyat değişikliğinin 15 Eylül Salı gününden itibaren akaryakıt tabelalarına yansıması yönünde.
Beklenen artışın herhangi bir ÖTV düzenlemesiyle karşılanıp karşılanmayacağı veya zam miktarının vergi üzerinden kısmen dengelenip dengelenmeyeceği ise henüz netleşmedi. Pazartesi günü ortaya çıkacak nihai rakam ve olası düzenlemeler, sürücülerin pompada karşılaşacağı fiyat açısından takip edilecek.
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