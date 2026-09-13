İstanbul’da bugün bisiklet turu nedeniyle Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş’ta bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek.İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 13.09.2026 09:07
Haber Güncellenme Tarihi: 13.09.2026 09:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul’da “Yeşilay ve 78 Event Bisiklet Turu” nedeniyle pazar günü Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saat 10.00’dan etkinliğin sona ermesine kadar uygulanacak trafik tedbirleri ile sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahları açıkladı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından uygulanacak düzenleme kapsamında üç ilçedeki bazı ana arterlerde trafik akışı durdurulacak. Sürücülerin özellikle etkinlik saatlerinde açıklanan alternatif güzergahları dikkate alması gerekecek.
Fatih’te kapanacak yollar
Fatih’te Galata Köprüsü ile Sahil Kennedy Caddesi’nin Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arasındaki bölümü araç trafiğine kapatılacak. Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezel Paşa, Mürselpaşa, Kadir Has ve Yavedut caddelerinde de etkinlik süresince araç geçişine izin verilmeyecek.
Bu güzergahları kullanacak sürücüler için Unkapanı Köprüsü (Atatürk Köprüsü), Millet Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Atatürk Bulvarı alternatif olarak belirlendi.
Beyoğlu’nda alternatif güzergahlar belirlendi
Beyoğlu’nda Meclis-i Mebusan, Kemeraltı, Tershane ve Necatibey caddeleri trafiğe kapatılacak. İnönü Caddesi’nin MKE Binası ile Şehitler Tepesi arasındaki bölümünde de araç geçişi sağlanamayacak.
Tarlabaşı Bulvarı ile Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü ve Evliya Çelebi caddeleri sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahlar arasında yer alacak.
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İstanbul’da bugün hangi yollar kapanacak?
İstanbul’da bugün bisiklet turu nedeniyle Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş’ta bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek.İşte detaylar...
İstanbul’da “Yeşilay ve 78 Event Bisiklet Turu” nedeniyle pazar günü Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saat 10.00’dan etkinliğin sona ermesine kadar uygulanacak trafik tedbirleri ile sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahları açıkladı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından uygulanacak düzenleme kapsamında üç ilçedeki bazı ana arterlerde trafik akışı durdurulacak. Sürücülerin özellikle etkinlik saatlerinde açıklanan alternatif güzergahları dikkate alması gerekecek.
Fatih’te kapanacak yollar
Fatih’te Galata Köprüsü ile Sahil Kennedy Caddesi’nin Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arasındaki bölümü araç trafiğine kapatılacak. Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezel Paşa, Mürselpaşa, Kadir Has ve Yavedut caddelerinde de etkinlik süresince araç geçişine izin verilmeyecek.
Bu güzergahları kullanacak sürücüler için Unkapanı Köprüsü (Atatürk Köprüsü), Millet Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Atatürk Bulvarı alternatif olarak belirlendi.
Beyoğlu’nda alternatif güzergahlar belirlendi
Beyoğlu’nda Meclis-i Mebusan, Kemeraltı, Tershane ve Necatibey caddeleri trafiğe kapatılacak. İnönü Caddesi’nin MKE Binası ile Şehitler Tepesi arasındaki bölümünde de araç geçişi sağlanamayacak.
Tarlabaşı Bulvarı ile Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü ve Evliya Çelebi caddeleri sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahlar arasında yer alacak.
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