İstanbul’da hava değişiyor...Sağanak etkili olacak!
İstanbul’da hava değişiyor...Sağanak etkili olacak!
stanbul hava durumu tahmininde sağanak öne çıktı. MGM, 13 Eylül Pazar günü öğleden sonra kentte yerel gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 13.09.2026 09:25
Haber Güncellenme Tarihi: 13.09.2026 09:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 Eylül 2026 Pazar günü için hava durumu tahminlerini açıkladı. Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken İstanbul'da yağışın öğle saatlerinden sonra etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Tahminlere göre kuzey ve doğu kesimlerde parçalı, yer yer çok bulutlu hava görülecek. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısı ve Van'ın doğu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
İstanbul’da yağış öğleden sonra başlayacak
İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu olması, öğle saatlerinden sonra ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanağın görülmesi bekleniyor. Kentte günün en yüksek sıcaklığının 26 derece olacağı tahmin ediliyor.
Ankara'da sabah saatlerinde az bulutlu havanın ardından gün içinde bulutluluğun artması bekleniyor. Başkentte en yüksek sıcaklık 33 derece olarak öngörülüyor. İzmir'de parçalı ve az bulutlu havayla birlikte sıcaklığın 33 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
Marmara’nın kuzeyinde sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Bölgenin kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Bursa'da sıcaklığın 30, Çanakkale'de 29 dereceye ulaşması öngörülüyor. Kırklareli'nde sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken en yüksek sıcaklığın 24 derece olacağı tahmin ediliyor.
Ege’de sıcaklık 37 dereceye ulaşacak
Ege Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının Denizli'de 37, İzmir'de 33, Muğla'da 34 ve Uşak'ta 31 derece olması öngörülüyor.
Akdeniz Bölgesi'nde havanın genel olarak az bulutlu ve açık, doğu kesimlerde ise yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Antalya'da 32, Adana'da 34, Burdur'da 36 ve Hatay'da 31 derece sıcaklık bekleniyor.
İç Anadolu’da bulutluluk artacak
İç Anadolu'da günün ilk bölümünde az bulutlu hava beklenirken ilerleyen saatlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava görülecek. Gece saatlerinde Çankırı çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Ankara'da sıcaklığın 33, Eskişehir'de 32, Konya'da 34 ve Nevşehir'de 31 dereceye ulaşması bekleniyor.
Batı Karadeniz’de gece sağanak görülecek
Batı Karadeniz'in batısında gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bolu ve Düzce'de gece saatlerinde yağış görülebileceği tahmin edilirken sıcaklıkların sırasıyla 29 ve 28 derece olması öngörülüyor.
Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sinop'ta 26, Samsun'da 27 ve Trabzon'da 26 derece sıcaklık tahmin ediliyor.
Van’ın doğusunda yerel sağanak bekleniyor
Doğu Anadolu'da parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerde ise yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Van'ın doğu çevrelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebileceği tahmin ediliyor.
Erzurum'da 26, Kars'ta 25, Malatya'da 34 ve Van'da 25 derece sıcaklık öngörülüyor.
Güneydoğu Anadolu'da ise az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Diyarbakır'da sıcaklığın 36, Gaziantep'te 35, Mardin'de 34 ve Şanlıurfa'da 37 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
MGM tahminlerinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği, rüzgarın kuzey kesimlerde kuzeyli, iç ve güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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İstanbul’da hava değişiyor...Sağanak etkili olacak!
stanbul hava durumu tahmininde sağanak öne çıktı. MGM, 13 Eylül Pazar günü öğleden sonra kentte yerel gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 Eylül 2026 Pazar günü için hava durumu tahminlerini açıkladı. Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken İstanbul'da yağışın öğle saatlerinden sonra etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Tahminlere göre kuzey ve doğu kesimlerde parçalı, yer yer çok bulutlu hava görülecek. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısı ve Van'ın doğu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
İstanbul’da yağış öğleden sonra başlayacak
İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu olması, öğle saatlerinden sonra ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanağın görülmesi bekleniyor. Kentte günün en yüksek sıcaklığının 26 derece olacağı tahmin ediliyor.
Ankara'da sabah saatlerinde az bulutlu havanın ardından gün içinde bulutluluğun artması bekleniyor. Başkentte en yüksek sıcaklık 33 derece olarak öngörülüyor. İzmir'de parçalı ve az bulutlu havayla birlikte sıcaklığın 33 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
Marmara’nın kuzeyinde sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Bölgenin kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Bursa'da sıcaklığın 30, Çanakkale'de 29 dereceye ulaşması öngörülüyor. Kırklareli'nde sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken en yüksek sıcaklığın 24 derece olacağı tahmin ediliyor.
Ege’de sıcaklık 37 dereceye ulaşacak
Ege Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının Denizli'de 37, İzmir'de 33, Muğla'da 34 ve Uşak'ta 31 derece olması öngörülüyor.
Akdeniz Bölgesi'nde havanın genel olarak az bulutlu ve açık, doğu kesimlerde ise yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Antalya'da 32, Adana'da 34, Burdur'da 36 ve Hatay'da 31 derece sıcaklık bekleniyor.
İç Anadolu’da bulutluluk artacak
İç Anadolu'da günün ilk bölümünde az bulutlu hava beklenirken ilerleyen saatlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava görülecek. Gece saatlerinde Çankırı çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Ankara'da sıcaklığın 33, Eskişehir'de 32, Konya'da 34 ve Nevşehir'de 31 dereceye ulaşması bekleniyor.
Batı Karadeniz’de gece sağanak görülecek
Batı Karadeniz'in batısında gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bolu ve Düzce'de gece saatlerinde yağış görülebileceği tahmin edilirken sıcaklıkların sırasıyla 29 ve 28 derece olması öngörülüyor.
Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sinop'ta 26, Samsun'da 27 ve Trabzon'da 26 derece sıcaklık tahmin ediliyor.
Van’ın doğusunda yerel sağanak bekleniyor
Doğu Anadolu'da parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerde ise yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Van'ın doğu çevrelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebileceği tahmin ediliyor.
Erzurum'da 26, Kars'ta 25, Malatya'da 34 ve Van'da 25 derece sıcaklık öngörülüyor.
Güneydoğu Anadolu'da ise az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Diyarbakır'da sıcaklığın 36, Gaziantep'te 35, Mardin'de 34 ve Şanlıurfa'da 37 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
MGM tahminlerinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği, rüzgarın kuzey kesimlerde kuzeyli, iç ve güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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