Erdoğan: 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız
Erdoğan: 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül’ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz." dedi.
Haber Giriş Tarihi: 12.09.2026 17:35
Haber Güncellenme Tarihi: 12.09.2026 17:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılına ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Erdoğan, "12 Eylül Askerî Darbesi’nin 46’ncı yılında, o meşum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları hâlen yüreğimizde hissediyoruz." dedi.
Türkiye'nin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün yaşattıklarını asla unutmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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Erdoğan: 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül’ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılına ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Erdoğan, "12 Eylül Askerî Darbesi’nin 46’ncı yılında, o meşum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları hâlen yüreğimizde hissediyoruz." dedi.
Türkiye'nin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün yaşattıklarını asla unutmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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