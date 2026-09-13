Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni tutuklama kararları
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni tutuklama kararları
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Dosyada feth-i kabir bulguları da inceleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 13.09.2026 09:04
Haber Güncellenme Tarihi: 13.09.2026 09:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İkinci dalga operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden Selahattin Günday, Özlem Uslu ve Emre Atmaca, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Adli Tıp Kurumuna gönderilen bulgulara ilişkin incelemeler de takip edilecek.
İkinci dalga operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler Silivri Adliyesine sevk edildi. Hakimlik sürecinin ardından Selahattin Günday, Özlem Uslu ve Emre Atmaca hakkında tutuklama kararı verildi.
Feth-i kabir işlemi yaklaşık 3 saat sürdü
Soruşturma kapsamında, 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun mezarında feth-i kabir işlemi de gerçekleştirildi. İşlem, Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla tamamlandı.
Çalışmalar sırasında alınan bulgular, incelenmek üzere cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Bulgular üzerindeki inceleme, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın teknik aşamalarından birini oluşturuyor.
Kozinoğlu 2011 yılında hayatını kaybetmişti
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybetmişti. Ölümünün şüpheli bulunması üzerine yürütülen soruşturma kapsamında operasyon ve adli inceleme süreçleri devam ediyor.
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni tutuklama kararları
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Dosyada feth-i kabir bulguları da inceleniyor.
Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İkinci dalga operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden Selahattin Günday, Özlem Uslu ve Emre Atmaca, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Adli Tıp Kurumuna gönderilen bulgulara ilişkin incelemeler de takip edilecek.
İkinci dalga operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler Silivri Adliyesine sevk edildi. Hakimlik sürecinin ardından Selahattin Günday, Özlem Uslu ve Emre Atmaca hakkında tutuklama kararı verildi.
Feth-i kabir işlemi yaklaşık 3 saat sürdü
Soruşturma kapsamında, 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun mezarında feth-i kabir işlemi de gerçekleştirildi. İşlem, Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla tamamlandı.
Çalışmalar sırasında alınan bulgular, incelenmek üzere cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Bulgular üzerindeki inceleme, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın teknik aşamalarından birini oluşturuyor.
Kozinoğlu 2011 yılında hayatını kaybetmişti
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybetmişti. Ölümünün şüpheli bulunması üzerine yürütülen soruşturma kapsamında operasyon ve adli inceleme süreçleri devam ediyor.
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