Bakan Gürlek açıkladı: 15 ilde 162 şüpheliye işlem
Bakan Gürlek açıkladı: 15 ilde 162 şüpheliye işlem
Ailem Güvende operasyonlarında 15 ilde 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında işlem başlatıldı. MASAK para hareketlerini incelemeye aldı.
Haber Giriş Tarihi: 13.09.2026 10:48
Haber Güncellenme Tarihi: 13.09.2026 10:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli olarak toplam 15 ili kapsayan “Ailem Güvende” operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Soruşturmaların adli ve mali boyutunda elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda işlemlerin sürdürüleceği bildirildi.
Operasyonlar, İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma birimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Soruşturmalarda farklı suçlamalar kapsamında şüpheliler, dernekler ve işletmeler incelemeye alındı.
162 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Bakan Gürlek'in açıklamasına göre operasyonlarda 162 şüpheli ile 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
Soruşturmalar kapsamında fuhşa aracılık ettiği veya yer temin ettiği öne sürülen kişiler ile bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler incelendi. Müstehcen içerik ürettiği ve yaydığı iddia edilen şüpheliler ile çocukların söz konusu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler de soruşturmaların kapsamına alındı.
Eş zamanlı gözaltı ve arama işlemleri yapıldı
Soruşturmalarda gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtlarından yararlanıldığı belirtildi.
Elde edilen bulguların ardından eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyale el konulduğu açıklandı.
Çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesi hakkında da erişimin engellenmesi tedbirinin uygulandığı bildirildi.
MASAK para hareketlerini inceliyor
Soruşturmaların mali boyutunda MASAK tarafından yürütülen incelemelerde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi.
Söz konusu para hareketlerinin kaynağı ile soruşturmalara konu faaliyetler arasında bağlantı bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Mali incelemelerin soruşturma süreçleriyle birlikte sürdürüldüğü belirtildi.
Gürlek'ten operasyonlara ilişkin açıklama
Bakan Gürlek, operasyonlara ilişkin açıklamasında, “Çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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Bakan Gürlek açıkladı: 15 ilde 162 şüpheliye işlem
Ailem Güvende operasyonlarında 15 ilde 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında işlem başlatıldı. MASAK para hareketlerini incelemeye aldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli olarak toplam 15 ili kapsayan “Ailem Güvende” operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Soruşturmaların adli ve mali boyutunda elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda işlemlerin sürdürüleceği bildirildi.
Operasyonlar, İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma birimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Soruşturmalarda farklı suçlamalar kapsamında şüpheliler, dernekler ve işletmeler incelemeye alındı.
162 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Bakan Gürlek'in açıklamasına göre operasyonlarda 162 şüpheli ile 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
Soruşturmalar kapsamında fuhşa aracılık ettiği veya yer temin ettiği öne sürülen kişiler ile bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler incelendi. Müstehcen içerik ürettiği ve yaydığı iddia edilen şüpheliler ile çocukların söz konusu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler de soruşturmaların kapsamına alındı.
Eş zamanlı gözaltı ve arama işlemleri yapıldı
Soruşturmalarda gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtlarından yararlanıldığı belirtildi.
Elde edilen bulguların ardından eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyale el konulduğu açıklandı.
Çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesi hakkında da erişimin engellenmesi tedbirinin uygulandığı bildirildi.
MASAK para hareketlerini inceliyor
Soruşturmaların mali boyutunda MASAK tarafından yürütülen incelemelerde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi.
Söz konusu para hareketlerinin kaynağı ile soruşturmalara konu faaliyetler arasında bağlantı bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Mali incelemelerin soruşturma süreçleriyle birlikte sürdürüldüğü belirtildi.
Gürlek'ten operasyonlara ilişkin açıklama
Bakan Gürlek, operasyonlara ilişkin açıklamasında, “Çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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