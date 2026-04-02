Milli Teknoloji Hamlesi ihracata yansıdı: İlk çeyrekte 1,9 milyar doları aştı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisinin martta 803 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, 'Ocak-mart döneminde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 artarak 1 milyar 910 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır.' ifadesini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 16:15
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 16:16
Görgün, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, savunma ve havacılık sanayisinin ihracat performansına ilişkin bilgi verdi.
803 MİLYON DOLARLIK İHRACAT
Mart ayı verilerine dikkati çeken Görgün, "Savunma ve havacılık sanayimiz, 2026 yılı Mart ayında 803 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Yılın ilk çeyreğine ilişkin toplam ihracat rakamlarını da paylaşan Görgün, "2026 yılı Ocak-Mart döneminde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 artarak 1 milyar 910 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır." ifadesini kullandı.
Savunma sanayisindeki büyümenin stratejik vizyon doğrultusunda sürdüğünü vurgulayan Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen politikaların sektöre yön verdiğini bildirdi.
Görgün, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Yetkinlik Hamlesi doğrultusunda, savunma ve havacılık sanayimiz istikrarlı büyümesini sürdürmektedir." değerlendirmesini yaptı.
ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ VE ÜRETİM ALTYAPISI ÖNE ÇIKIYOR
Paylaşımında sektörün üretim kapasitesi ve uluslararası işbirliklerinin artmasının ihracat performansına olumlu yansıdığına işaret eden Görgün, mevcut ivmenin korunacağı mesajını verdi.
Görgün, "Güçlü üretim altyapımız, artan uluslararası işbirliklerimiz ve genişleyen pazar ağımız ile önümüzdeki dönemde bu ivmeyi daha ileri taşımaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.
Savunma ve havacılık sanayisinde elde edilen başarıda emeği bulunan paydaşlara da teşekkür eden Görgün, "Emeği geçen tüm şirketlerimize, mühendislerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Çok Okunanlar