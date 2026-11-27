Karar Resmi Gazete'de yayımlandı... BDDK Başkanlığı'na önemli atama
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı... BDDK Başkanlığı'na önemli atama
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle BDDK Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır atandı.
Haber Giriş Tarihi: 27.11.2026 08:18
Haber Güncellenme Tarihi: 27.11.2026 08:19
Kaynak:
AA
2026/400 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yeni yönetimi belirlendi. Buna göre, BDDK Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır atanırken, Kurul Üyeliğine ise Mahmut Esfa Emek getirildi.
KAMU GÖZETİMİ KURUMU'NUN YENİ BAŞKANI ORHAN ÇELİK OLDU
2026/401 sayılı kararla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'nda (KGK) da görev değişimine gidildi. Kurul Başkanlığına Orhan Çelik atanırken, boş bulunan Kurul Üyeliklerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Bekir Keleş, Hayrettin Güngör ve Devriş Ahmet Akıncı getirildi.
CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ VE TİCARET BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR
Bekir Keleş'in Kamu Gözetimi Kurulu Üyeliğine atanmasının ardından boşalan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü görevine 2026/402 sayılı kararla İbrahim Hakkı Beyazıt atandı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne ise 2026/403 sayılı kararla Ertuğrul Örnek getirildi.
Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında da önemli değişiklikler yapıldı. 2026/408 sayılı kararla açık bulunan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne İbrahim Bakırman, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Gökhan Aktaş, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ise Olgun Toprakçı atandı.
DİYANET VE ADLİ TIP KURUMU'NDA YENİ GÖREVLENDİRMELER
2026/404 sayılı kararla Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliklerine Mahir Demirkol, İsmail Turan ve İbrahim Çelik atandı.
Adli Tıp Kurumu'na ilişkin yayımlanan 2026/405, 2026/406 ve 2026/407 sayılı kararlarla ise kurumun yönetim ve ihtisas kurulları güçlendirildi. Buna göre Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına Muhammet Şimşek, Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Adem Çakır, Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Başkanlığına ise Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet Velibeyoğlu atandı. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Bayram Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine, Doç. Dr. Yalçın Avcı ise Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine görevlendirildi.
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Karar Resmi Gazete'de yayımlandı... BDDK Başkanlığı'na önemli atama
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle BDDK Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır atandı.
2026/400 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yeni yönetimi belirlendi. Buna göre, BDDK Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır atanırken, Kurul Üyeliğine ise Mahmut Esfa Emek getirildi.
KAMU GÖZETİMİ KURUMU'NUN YENİ BAŞKANI ORHAN ÇELİK OLDU
2026/401 sayılı kararla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'nda (KGK) da görev değişimine gidildi. Kurul Başkanlığına Orhan Çelik atanırken, boş bulunan Kurul Üyeliklerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Bekir Keleş, Hayrettin Güngör ve Devriş Ahmet Akıncı getirildi.
CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ VE TİCARET BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR
Bekir Keleş'in Kamu Gözetimi Kurulu Üyeliğine atanmasının ardından boşalan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü görevine 2026/402 sayılı kararla İbrahim Hakkı Beyazıt atandı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne ise 2026/403 sayılı kararla Ertuğrul Örnek getirildi.
Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında da önemli değişiklikler yapıldı. 2026/408 sayılı kararla açık bulunan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne İbrahim Bakırman, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Gökhan Aktaş, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ise Olgun Toprakçı atandı.
DİYANET VE ADLİ TIP KURUMU'NDA YENİ GÖREVLENDİRMELER
2026/404 sayılı kararla Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliklerine Mahir Demirkol, İsmail Turan ve İbrahim Çelik atandı.
Adli Tıp Kurumu'na ilişkin yayımlanan 2026/405, 2026/406 ve 2026/407 sayılı kararlarla ise kurumun yönetim ve ihtisas kurulları güçlendirildi. Buna göre Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına Muhammet Şimşek, Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Adem Çakır, Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Başkanlığına ise Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet Velibeyoğlu atandı. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Bayram Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine, Doç. Dr. Yalçın Avcı ise Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine görevlendirildi.
Kaynak: AA
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