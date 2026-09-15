İstanbul’da kiralık sosyal konut dönemi başladı! TOKİ evleri havadan görüntülendi
İstanbul’da kiralık sosyal konut dönemi başladı! TOKİ evleri havadan görüntülendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından İstanbul'da başlatılan Kiralık Sosyal Konut Uygulaması için başvurular e-Devlet üzerinden başladı. İlk etapta 1.071 konutun kura yöntemiyle vatandaşlara sunulacağı dev projede Arnavutköy'deki konutlar dron ile görüntülendi.
Haber Giriş Tarihi: 15.09.2026 10:39
Haber Güncellenme Tarihi: 15.09.2026 10:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul’da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı kiralık konuta erişimini amaçlayan TOKİ Sosyal Konut Tahsis Projesi’nde başvurular başladı. İlk etapta 4 grupta 1.071 konut kura yöntemiyle tahsis edilecek. Arnavutköy Baklalı’daki 90 konutun kira bedelleri ise piyasanın oldukça altında olacak.
İstanbul’da 15 bin kiralık sosyal konut hedefi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından hayata geçirilen kiralık sosyal konut uygulamasında başvuru süreci 14 Eylül’de başladı. İstanbul genelinde ilk etapta 1.071 konutun vatandaşlara kura yöntemiyle tahsis edilmesi planlanıyor.
Başvurular 25 Eylül’e kadar e-Devlet üzerinden ücretsiz olarak yapılabilecek. Kura çekilişleri ve ilk konut teslimlerinin ise ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Projenin ilerleyen dönemlerinde İstanbul genelinde toplam 15 bin kiralık sosyal konutun vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor. Uygulamayla uygun fiyatlı konut imkanının artırılması ve kira piyasasındaki fiyatların dengelenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.
Arnavutköy’de 90 konut kiraya verilecek
İstanbul’daki proje kapsamında ilçeler 4 gruba ayrılırken Arnavutköy, tek başına 4. grupta yer aldı. Baklalı Mahallesi’ndeki 90 konutun sosyal kiralık konut olarak hak sahiplerine tahsis edilmesi planlanıyor.
Resmi tahsis bedellerine göre bölgede 2+1 konutların aylık kira bedeli 12 bin ila 17 bin lira, 3+1 konutların ise 15 bin ila 18 bin lira arasında değişecek.
Konutların tesliminden sonraki ilk 12 ay boyunca tahsis bedellerinde artış yapılmayacak. İlk artış, 12 aylık sürenin ardından gelen ilk ocak ayında TÜFE oranı esas alınarak uygulanacak.
Hak sahipleri konutlarda en fazla 3 yıl oturabilecek. Bu sürenin sonunda sözleşmenin uzatılması planlanmıyor.
TOKİ konutları havadan görüntülendi
Arnavutköy Baklalı Toplu Konutları’nda sosyal kiralık konut olarak tahsis edilmesi planlanan dairelerin bulunduğu alan dronla havadan görüntülendi.
Görüntülerde blokların büyük bölümünün tamamlandığı görülürken, bölgede altyapı ve yol çalışmalarının sürdüğü dikkat çekti. Projede yeşil alanların yanı sıra okul, cami ve sosyal yaşam alanlarının da yer aldığı belirtildi.
Gayrimenkul danışmanı Enescan Demir, bölgede yaklaşık 3 bin 750 bağımsız bölüm bulunduğunu belirterek projenin mevcut durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:
“Arnavutköy Baklalı Toplu Konutları'ndayız. Burada yaklaşık 3 bin 750 bağımsız bölüm mevcut. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sosyal kiralık konut projesi kapsamında 90 adet dairenin kiraya verilmesi bekleniyor.”
Başvuruların 14-25 Eylül tarihleri arasında yapılacağını belirten Demir, projenin yaklaşık yüzde 90’ının tamamlandığını söyledi.
Demir, “Altyapı çalışmaları ve yol çalışmaları devam etmekte. Proje kendi bünyesinde sosyal yaşam alanları barındırmakta. Yeşil alanları, camiler, okul gibi sosyal alanlar mevcut.” ifadelerini kullandı.
Piyasa kirası 40 bin liraya kadar çıkıyor
Baklalı’daki sosyal konutların tahsis bedelleri ile bölgedeki piyasa kiraları arasındaki fark da dikkat çekiyor.
Enescan Demir, benzer özellikteki konutların bölgede 25 bin ila 40 bin lira arasında kiralandığını belirterek projenin kira piyasasına etkisini değerlendirdi.
Demir, “Bölgede bu tip daireler şu anda 25 bin TL ile 40 bin TL arasında değişiyor.” dedi.
Projenin kısa vadede piyasayı önemli ölçüde etkilemesini beklemediğini belirten Demir, ilerleyen etaplarda uygulamanın genişlemesi halinde kira fiyatlarında düşüş yaşanabileceğini ifade etti.
“Bu projelerin devam etmesi durumunda piyasayı etkileyeceğini düşünüyorum ama kısa vadede bir etki yapacağını düşünmüyorum şu anlık. Bu dairelerin bu fiyatlara kiraya verilmesi çevredeki dairelerin de fiyatlarını etkileyecektir. Özellikle ileriki dönemlerde diğer etaplarda da bu projenin devam etmesi durumunda kiralar daha da azalacaktır.”
Başvuru için hangi şartlar aranıyor?
Projeye başvuracak kişilerin 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı olması ve İstanbul’da en az bir yıldır kesintisiz ikamet etmesi gerekiyor.
Hane halkının aylık net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması şartı bulunurken, başvuru sahibinin veya eşinin adına bağımsız bir konut bulunmaması gerekiyor. Ayrıca son 5 yıl içerisinde bağımsız konut alım-satımı yapılmamış olması da başvuru şartları arasında yer alıyor.
Genel kural olarak evlilik şartı aranırken, 65 yaşını dolduran başvuru sahipleri bu şarttan muaf tutuluyor.
Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. İlk etapta 1.071 konutun teslimlerinin ekim ayında başlaması planlanıyor.
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İstanbul’da kiralık sosyal konut dönemi başladı! TOKİ evleri havadan görüntülendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından İstanbul'da başlatılan Kiralık Sosyal Konut Uygulaması için başvurular e-Devlet üzerinden başladı. İlk etapta 1.071 konutun kura yöntemiyle vatandaşlara sunulacağı dev projede Arnavutköy'deki konutlar dron ile görüntülendi.
İstanbul’da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı kiralık konuta erişimini amaçlayan TOKİ Sosyal Konut Tahsis Projesi’nde başvurular başladı. İlk etapta 4 grupta 1.071 konut kura yöntemiyle tahsis edilecek. Arnavutköy Baklalı’daki 90 konutun kira bedelleri ise piyasanın oldukça altında olacak.
İstanbul’da 15 bin kiralık sosyal konut hedefi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından hayata geçirilen kiralık sosyal konut uygulamasında başvuru süreci 14 Eylül’de başladı. İstanbul genelinde ilk etapta 1.071 konutun vatandaşlara kura yöntemiyle tahsis edilmesi planlanıyor.
Başvurular 25 Eylül’e kadar e-Devlet üzerinden ücretsiz olarak yapılabilecek. Kura çekilişleri ve ilk konut teslimlerinin ise ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Projenin ilerleyen dönemlerinde İstanbul genelinde toplam 15 bin kiralık sosyal konutun vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor. Uygulamayla uygun fiyatlı konut imkanının artırılması ve kira piyasasındaki fiyatların dengelenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.
Arnavutköy’de 90 konut kiraya verilecek
İstanbul’daki proje kapsamında ilçeler 4 gruba ayrılırken Arnavutköy, tek başına 4. grupta yer aldı. Baklalı Mahallesi’ndeki 90 konutun sosyal kiralık konut olarak hak sahiplerine tahsis edilmesi planlanıyor.
Resmi tahsis bedellerine göre bölgede 2+1 konutların aylık kira bedeli 12 bin ila 17 bin lira, 3+1 konutların ise 15 bin ila 18 bin lira arasında değişecek.
Konutların tesliminden sonraki ilk 12 ay boyunca tahsis bedellerinde artış yapılmayacak. İlk artış, 12 aylık sürenin ardından gelen ilk ocak ayında TÜFE oranı esas alınarak uygulanacak.
Hak sahipleri konutlarda en fazla 3 yıl oturabilecek. Bu sürenin sonunda sözleşmenin uzatılması planlanmıyor.
TOKİ konutları havadan görüntülendi
Arnavutköy Baklalı Toplu Konutları’nda sosyal kiralık konut olarak tahsis edilmesi planlanan dairelerin bulunduğu alan dronla havadan görüntülendi.
Görüntülerde blokların büyük bölümünün tamamlandığı görülürken, bölgede altyapı ve yol çalışmalarının sürdüğü dikkat çekti. Projede yeşil alanların yanı sıra okul, cami ve sosyal yaşam alanlarının da yer aldığı belirtildi.
Gayrimenkul danışmanı Enescan Demir, bölgede yaklaşık 3 bin 750 bağımsız bölüm bulunduğunu belirterek projenin mevcut durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:
Başvuruların 14-25 Eylül tarihleri arasında yapılacağını belirten Demir, projenin yaklaşık yüzde 90’ının tamamlandığını söyledi.
Demir, “Altyapı çalışmaları ve yol çalışmaları devam etmekte. Proje kendi bünyesinde sosyal yaşam alanları barındırmakta. Yeşil alanları, camiler, okul gibi sosyal alanlar mevcut.” ifadelerini kullandı.
Piyasa kirası 40 bin liraya kadar çıkıyor
Baklalı’daki sosyal konutların tahsis bedelleri ile bölgedeki piyasa kiraları arasındaki fark da dikkat çekiyor.
Enescan Demir, benzer özellikteki konutların bölgede 25 bin ila 40 bin lira arasında kiralandığını belirterek projenin kira piyasasına etkisini değerlendirdi.
Demir, “Bölgede bu tip daireler şu anda 25 bin TL ile 40 bin TL arasında değişiyor.” dedi.
Projenin kısa vadede piyasayı önemli ölçüde etkilemesini beklemediğini belirten Demir, ilerleyen etaplarda uygulamanın genişlemesi halinde kira fiyatlarında düşüş yaşanabileceğini ifade etti.
Başvuru için hangi şartlar aranıyor?
Projeye başvuracak kişilerin 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı olması ve İstanbul’da en az bir yıldır kesintisiz ikamet etmesi gerekiyor.
Hane halkının aylık net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması şartı bulunurken, başvuru sahibinin veya eşinin adına bağımsız bir konut bulunmaması gerekiyor. Ayrıca son 5 yıl içerisinde bağımsız konut alım-satımı yapılmamış olması da başvuru şartları arasında yer alıyor.
Genel kural olarak evlilik şartı aranırken, 65 yaşını dolduran başvuru sahipleri bu şarttan muaf tutuluyor.
Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. İlk etapta 1.071 konutun teslimlerinin ekim ayında başlaması planlanıyor.
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