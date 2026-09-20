Gram ve çeyrek altında 20 Eylül fiyatları belli oldu!
Gram ve çeyrek altında 20 Eylül fiyatları belli oldu!
Altın fiyatları 20 Eylül 2026 Pazar günü yakından izleniyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ile ons altında güncel seviyeler belli oldu.
Haber Giriş Tarihi: 20.09.2026 09:38
Haber Güncellenme Tarihi: 20.09.2026 09:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Altın fiyatları, 20 Eylül 2026 Pazar günü iç ve dış piyasalardaki güncel seviyeleriyle takip ediliyor. Gram altın 6.865,886 TL olarak kaydedildi. Piyasalarda yeni haftaya geçiş öncesinde altın ve döviz fiyatlarındaki hareketlilik takip edilmeye devam edecek.
Gram altın 6 bin 865 TL seviyesinde
20 Eylül 2026 itibarıyla gram altının satış fiyatı 6.865,886 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altının satış fiyatı ise 11.195,00 TL olarak kaydedildi.
Yarım altın 22.384,00 TL satış fiyatıyla işlem görürken tam altında satış fiyatı 44.558,24 TL seviyesinde yer aldı.
Cumhuriyet altını 44 bin 624 TL
Cumhuriyet altınının satış fiyatı 44.624,00 TL olarak kaydedildi. Gremse altında ise satış fiyatı 111.737,31 TL seviyesinde bulunuyor.
Altının uluslararası piyasalardaki temel göstergelerinden ons altının satış fiyatı 4.378,66 dolar olarak kaydedildi.
20 Eylül 2026 güncel altın satış fiyatları
20 Eylül Pazar günü paylaşılan satış fiyatları şöyle:
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Gram ve çeyrek altında 20 Eylül fiyatları belli oldu!
Altın fiyatları 20 Eylül 2026 Pazar günü yakından izleniyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ile ons altında güncel seviyeler belli oldu.
Altın fiyatları, 20 Eylül 2026 Pazar günü iç ve dış piyasalardaki güncel seviyeleriyle takip ediliyor. Gram altın 6.865,886 TL olarak kaydedildi. Piyasalarda yeni haftaya geçiş öncesinde altın ve döviz fiyatlarındaki hareketlilik takip edilmeye devam edecek.
Gram altın 6 bin 865 TL seviyesinde
20 Eylül 2026 itibarıyla gram altının satış fiyatı 6.865,886 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altının satış fiyatı ise 11.195,00 TL olarak kaydedildi.
Yarım altın 22.384,00 TL satış fiyatıyla işlem görürken tam altında satış fiyatı 44.558,24 TL seviyesinde yer aldı.
Cumhuriyet altını 44 bin 624 TL
Cumhuriyet altınının satış fiyatı 44.624,00 TL olarak kaydedildi. Gremse altında ise satış fiyatı 111.737,31 TL seviyesinde bulunuyor.
Altının uluslararası piyasalardaki temel göstergelerinden ons altının satış fiyatı 4.378,66 dolar olarak kaydedildi.
20 Eylül 2026 güncel altın satış fiyatları
20 Eylül Pazar günü paylaşılan satış fiyatları şöyle:
Gram altın: 6.865,886 TLÇeyrek altın: 11.195,00 TLYarım altın: 22.384,00 TLTam altın: 44.558,24 TLCumhuriyet altını: 44.624,00 TLGremse altın: 111.737,31 TLOns altın: 4.378,66 dolar
İç piyasada gram ve ziynet altın fiyatları ile küresel piyasalarda ons altının seyri, yeni haftanın başlamasıyla birlikte yatırımcıların takip ettiği göstergeler arasında yer alacak.
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