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Fon yatırımcılarına 130 milyar liralık ödeme! Şimşek son rakamları açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 'Tasfiyedeki fonlarda 614 bin 874 hesaba 130,2 milyar lira ödeme yapıldı, 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını aldı' açıklamasında bulundu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Görüşmelerde sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:
"Enerji fiyatlarındaki düşüş ve dış talepteki toparlanma ile 2027 yılında cari açığın milli gelire oranının savaş öncesi seviyesine gerileyeceğini bekliyoruz.
2027'de dezenflasyonu 5 gelişme destekleyecek.
Tasfiyedeki fonlarda 614 bin 874 hesaba 130,2 milyar lira ödeme yapıldı, 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını aldı."
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