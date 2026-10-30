Fon mağdurlarına ara ödeme bugün başlıyor

Olağanüstü tasfiye kapsamında 1 milyon liraya kadar olan ödemeler bugün İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla başlayacak. Ödemeler en düşük tutardan başlayarak yüksek tutarlara doğru gerçekleştirilecek. Toplamda 125 milyar TL ödeme yapılması bekleniyor. İşte detaylar!
Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 09:09
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 09:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tasfiye sürecindeki yatırım fonları kapsamında bugüne kadar 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar lira ödendi. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar için ilk ara ödemeler ise bugün başlayacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda kararlaştırılan takvim işlemeye başladı.
Yatırımcıların haklarını korumak adına çıkarılan 7596 sayılı "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun" ve SPK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde, olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar için ilk ara ödemeler bugün hak sahiplerine aktarılıyor. İadeler, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) nezdinde oluşturulan hesaplar üzerinden güvenli ve şeffaf bir şekilde yürütülüyor.
Bugüne kadar 68 milyar lira ödendi
Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda tasfiye sürecindeki fon sayısı 131’den 38’e kadar düşürüldü. Bugüne kadar hak sahibi 71 bin 899 hesaba, ayni ve nakdi olmak üzere toplam 68 milyar lira tasfiye ödemesi gerçekleştirildi.
Süreç kapsamında Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’ye ait 31 fondan 27'sinin işlemleri büyük ölçüde tamamlanarak, 26 bin 152 hesaba 27,2 milyar lira ödeme yapıldı. Kalan 4 fona ilişkin tasfiye çalışmalarının ise hızla sürdüğü bildirildi.
MASAK'tan yurt dışı bağlantılı titiz takip
Ödemeler hak sahiplerine ulaştırılırken, sürecin adli ve mali boyutu da kararlılıkla takip ediliyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK); soruşturmaya konu şirketler, manipülasyon şüphesi bulunan kişiler, gerçekleştirilen şüpheli işlemler ve fonların gerçek faydalanıcıları üzerindeki yurt dışı bağlantılı incelemelerine çok yönlü olarak devam ediyor.
Yeni kanun teklifi Meclis yolunda
Piyasalarda benzer mağduriyetlerin ve yapısal sorunların bir daha yaşanmaması amacıyla hazırlanan yeni yasal düzenlemede de sona gelindi. Sektör paydaşlarının görüşleriyle olgunlaştırılan yeni Kanun Teklifi taslağının, teknik çalışmaların tamamlanmasının hemen ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) takdirine sunulacağı açıklandı.
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Fon mağdurlarına ara ödeme bugün başlıyor
Olağanüstü tasfiye kapsamında 1 milyon liraya kadar olan ödemeler bugün İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla başlayacak. Ödemeler en düşük tutardan başlayarak yüksek tutarlara doğru gerçekleştirilecek. Toplamda 125 milyar TL ödeme yapılması bekleniyor. İşte detaylar!
Tasfiye sürecindeki yatırım fonları kapsamında bugüne kadar 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar lira ödendi. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar için ilk ara ödemeler ise bugün başlayacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda kararlaştırılan takvim işlemeye başladı.
Yatırımcıların haklarını korumak adına çıkarılan 7596 sayılı "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun" ve SPK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde, olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar için ilk ara ödemeler bugün hak sahiplerine aktarılıyor. İadeler, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) nezdinde oluşturulan hesaplar üzerinden güvenli ve şeffaf bir şekilde yürütülüyor.
Bugüne kadar 68 milyar lira ödendi
Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda tasfiye sürecindeki fon sayısı 131’den 38’e kadar düşürüldü. Bugüne kadar hak sahibi 71 bin 899 hesaba, ayni ve nakdi olmak üzere toplam 68 milyar lira tasfiye ödemesi gerçekleştirildi.
Süreç kapsamında Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’ye ait 31 fondan 27'sinin işlemleri büyük ölçüde tamamlanarak, 26 bin 152 hesaba 27,2 milyar lira ödeme yapıldı. Kalan 4 fona ilişkin tasfiye çalışmalarının ise hızla sürdüğü bildirildi.
MASAK'tan yurt dışı bağlantılı titiz takip
Ödemeler hak sahiplerine ulaştırılırken, sürecin adli ve mali boyutu da kararlılıkla takip ediliyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK); soruşturmaya konu şirketler, manipülasyon şüphesi bulunan kişiler, gerçekleştirilen şüpheli işlemler ve fonların gerçek faydalanıcıları üzerindeki yurt dışı bağlantılı incelemelerine çok yönlü olarak devam ediyor.
Yeni kanun teklifi Meclis yolunda
Piyasalarda benzer mağduriyetlerin ve yapısal sorunların bir daha yaşanmaması amacıyla hazırlanan yeni yasal düzenlemede de sona gelindi. Sektör paydaşlarının görüşleriyle olgunlaştırılan yeni Kanun Teklifi taslağının, teknik çalışmaların tamamlanmasının hemen ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) takdirine sunulacağı açıklandı.
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