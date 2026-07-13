Brent petrol 80 doları aşarken piyasalar neyi izliyor?
Brent petrol 80 doları aşarken piyasalar neyi izliyor?
Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile İran arasında artan askeri gerilimin küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırmasının ardından vadeli işlemlerde yüzde 6'nın üzerinde yükselerek 80 dolar seviyesini aştı. Piyasalarda jeopolitik gelişmelerin enerji arzı üzerindeki olası etkileri yakından izlenirken, Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler de fiyatlamalarda belirleyici oluyor.
Haber Giriş Tarihi: 13.07.2026 22:32
Haber Güncellenme Tarihi: 13.07.2026 22:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Vadeli piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, saat 19.59 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 6,1 artışla 80,65 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 75,69 dolardan işlem gördü. Brent petrol, önceki işlem gününde 79,44 dolara kadar yükselmiş, günü ise 76,01 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
Askeri gelişmeler petrol piyasasını etkiledi
Fiyatlardaki yükselişte, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'a ait bir denizaltı ve gemi bakım tesisini hedef aldığı saldırının ardından artan jeopolitik risk algısı etkili oldu. CENTCOM, açıklamasında ABD'nin deniz üzerinde ilk kez saldırı amaçlı kamikaze insansız deniz aracı (İDA) kullanarak İran'daki söz konusu tesisi hedef aldığını bildirdi.
ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın da Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'e yönelik saldırılar gerçekleştirdiği yönündeki gelişmeler, Orta Doğu'daki güvenlik risklerine ilişkin endişeleri artırdı.
Hürmüz Boğazı açıklamaları takip ediliyor
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı açıktır ve İran olsun ya da olmasın açık kalacaktır." ifadelerini kullandı.
Trump, yalnızca İran gemileri ile İran adına faaliyet gösteren müşterilerin boğaza giriş ve çıkışlarının engellendiğini belirterek uygulamanın "İran ablukası" adıyla yürürlüğe girdiğini açıkladı.
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Brent petrol 80 doları aşarken piyasalar neyi izliyor?
Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile İran arasında artan askeri gerilimin küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırmasının ardından vadeli işlemlerde yüzde 6'nın üzerinde yükselerek 80 dolar seviyesini aştı. Piyasalarda jeopolitik gelişmelerin enerji arzı üzerindeki olası etkileri yakından izlenirken, Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler de fiyatlamalarda belirleyici oluyor.
Vadeli piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, saat 19.59 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 6,1 artışla 80,65 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 75,69 dolardan işlem gördü. Brent petrol, önceki işlem gününde 79,44 dolara kadar yükselmiş, günü ise 76,01 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
Askeri gelişmeler petrol piyasasını etkiledi
Fiyatlardaki yükselişte, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'a ait bir denizaltı ve gemi bakım tesisini hedef aldığı saldırının ardından artan jeopolitik risk algısı etkili oldu. CENTCOM, açıklamasında ABD'nin deniz üzerinde ilk kez saldırı amaçlı kamikaze insansız deniz aracı (İDA) kullanarak İran'daki söz konusu tesisi hedef aldığını bildirdi.
ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın da Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'e yönelik saldırılar gerçekleştirdiği yönündeki gelişmeler, Orta Doğu'daki güvenlik risklerine ilişkin endişeleri artırdı.
Hürmüz Boğazı açıklamaları takip ediliyor
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı açıktır ve İran olsun ya da olmasın açık kalacaktır." ifadelerini kullandı.
Trump, yalnızca İran gemileri ile İran adına faaliyet gösteren müşterilerin boğaza giriş ve çıkışlarının engellendiğini belirterek uygulamanın "İran ablukası" adıyla yürürlüğe girdiğini açıkladı.
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