Bitcoin'de yön değişti: Yatırımcılar Fed'e odaklandı
Bitcoin'de yön değişti: Yatırımcılar Fed'e odaklandı
Bitcoin, hafta sonu yaşanan sert satışların ardından 23 Kasım Pazartesi günü 61 bin doların üzerine yükseldi. Cumartesi günü 55 bin 326,3 dolara kadar gerileyerek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gören kripto para birimi, kayıplarının bir bölümünü telafi etti.
Haber Giriş Tarihi: 23.11.2026 18:42
Haber Güncellenme Tarihi: 23.11.2026 18:44
Kaynak:
DÜNYA
Bitcoin, Türkiye saatiyle 05.00 itibarıyla yüzde 0,3 yükselişle 61 bin 502,8 dolardan işlem gördü. Hafta sonundaki en düşük seviyesine göre yüzde 11'in üzerinde toparlanan Bitcoin'de, zorunlu satışların hafiflemesiyle fiyat hareketleri yeniden yukarı yöneldi.
Kripto para piyasasında 1,8 milyar dolarlık tasfiye
CoinGlass verilerine göre kripto para piyasasında son 24 saat içinde yaklaşık 1,8 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi. Tasfiyelerin yaklaşık 1,3 milyar dolarlık bölümünü, fiyatların yükseleceği beklentisiyle açılan uzun pozisyonlar oluşturdu.
Kaldıraçlı işlemlerde gerçekleşen zorunlu satışlar, hafta sonu kripto varlıklardaki değer kayıplarını derinleştirdi. Satış baskısının hafiflemesiyle birlikte Bitcoin ve diğer büyük kripto para birimlerinde toparlanma görüldü.
Bitcoin ETF'lerinden 1,8 milyar dolarlık çıkış
Kripto para piyasasındaki dalgalanma, kurumsal yatırımcıların işlemlerine de yansıdı. SoSoValue verilerine göre ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) geçen hafta yaklaşık 1,8 milyar dolarlık net çıkış gerçekleşti.
Fonlardan yaşanan çıkışlar, Bitcoin'deki fiyat hareketlerinin kurumsal yatırımcı işlemleriyle birlikte izlendiği bir döneme denk geldi. ETF piyasasındaki sermaye akışları, Bitcoin'e yönelik talebin değerlendirilmesinde takip edilen göstergeler arasında bulunuyor.
Teknoloji hisselerindeki satışlar kripto piyasasına yansıdı
Küresel piyasalarda teknoloji şirketlerinin değerlemelerine ve yapay zekâ yatırımlarının getirilerine ilişkin endişeler, riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırdı. ABD hisse senedi piyasalarında yaşanan satışlar, kripto para piyasasındaki fiyat hareketleriyle aynı dönemde gerçekleşti.
Nasdaq endeksi cuma günü yüzde 5'in üzerinde gerileyerek yıl başından bu yana negatif bölgeye geçti. S&P 500 ve Dow Jones endekslerinin de düzeltme bölgesine girdiği belirtilirken Asya teknoloji hisselerinde pazartesi günü satış baskısı devam etti.
Fed'in faiz politikası ve PCE verisi izleniyor
ABD Merkez Bankasının gelecek ay faiz artırabileceğine yönelik piyasa beklentileri, dolar ve ABD Hazine tahvili getirilerindeki hareketleri gündeme taşıdı. Dolar endeksi 19 ayın en yüksek seviyesine yakın seyrederken yatırımcılar Fed'in para politikasına ilişkin gelişmelere odaklandı.
Piyasalarda çarşamba günü açıklanması beklenen ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verisi takip ediliyor. Fed'in enflasyon göstergeleri arasında yer alan PCE verisi, faiz politikasına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde kullanılan temel göstergelerden biri olarak öne çıkıyor.
Ethereum, XRP ve Solana'da toparlanma görüldü
Bitcoin'deki yükselişe paralel olarak diğer büyük kripto para birimlerinde de sınırlı değer artışları kaydedildi. Ethereum yüzde 0,8 yükselişle 1.724,92 dolara, XRP ise yüzde 0,8 artışla 0,9397 dolara çıktı.
Solana yüzde 2,6 değer kazanırken Cardano ve BNB'de yüzde 0,8 oranında yükseliş görüldü. Dogecoin ise aynı dönemde yatay seyretti.
Kripto para piyasasında fiyat hareketlerinin yanı sıra spot Bitcoin ETF'lerine yönelik fon akışları, kaldıraçlı pozisyonlardaki değişimler ve Fed'in faiz politikasına ilişkin açıklamalar izlenmeye devam ediyor.
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Bitcoin'de yön değişti: Yatırımcılar Fed'e odaklandı
Bitcoin, hafta sonu yaşanan sert satışların ardından 23 Kasım Pazartesi günü 61 bin doların üzerine yükseldi. Cumartesi günü 55 bin 326,3 dolara kadar gerileyerek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gören kripto para birimi, kayıplarının bir bölümünü telafi etti.
Bitcoin, Türkiye saatiyle 05.00 itibarıyla yüzde 0,3 yükselişle 61 bin 502,8 dolardan işlem gördü. Hafta sonundaki en düşük seviyesine göre yüzde 11'in üzerinde toparlanan Bitcoin'de, zorunlu satışların hafiflemesiyle fiyat hareketleri yeniden yukarı yöneldi.
Kripto para piyasasında 1,8 milyar dolarlık tasfiye
CoinGlass verilerine göre kripto para piyasasında son 24 saat içinde yaklaşık 1,8 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi. Tasfiyelerin yaklaşık 1,3 milyar dolarlık bölümünü, fiyatların yükseleceği beklentisiyle açılan uzun pozisyonlar oluşturdu.
Kaldıraçlı işlemlerde gerçekleşen zorunlu satışlar, hafta sonu kripto varlıklardaki değer kayıplarını derinleştirdi. Satış baskısının hafiflemesiyle birlikte Bitcoin ve diğer büyük kripto para birimlerinde toparlanma görüldü.
Bitcoin ETF'lerinden 1,8 milyar dolarlık çıkış
Kripto para piyasasındaki dalgalanma, kurumsal yatırımcıların işlemlerine de yansıdı. SoSoValue verilerine göre ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) geçen hafta yaklaşık 1,8 milyar dolarlık net çıkış gerçekleşti.
Fonlardan yaşanan çıkışlar, Bitcoin'deki fiyat hareketlerinin kurumsal yatırımcı işlemleriyle birlikte izlendiği bir döneme denk geldi. ETF piyasasındaki sermaye akışları, Bitcoin'e yönelik talebin değerlendirilmesinde takip edilen göstergeler arasında bulunuyor.
Teknoloji hisselerindeki satışlar kripto piyasasına yansıdı
Küresel piyasalarda teknoloji şirketlerinin değerlemelerine ve yapay zekâ yatırımlarının getirilerine ilişkin endişeler, riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırdı. ABD hisse senedi piyasalarında yaşanan satışlar, kripto para piyasasındaki fiyat hareketleriyle aynı dönemde gerçekleşti.
Nasdaq endeksi cuma günü yüzde 5'in üzerinde gerileyerek yıl başından bu yana negatif bölgeye geçti. S&P 500 ve Dow Jones endekslerinin de düzeltme bölgesine girdiği belirtilirken Asya teknoloji hisselerinde pazartesi günü satış baskısı devam etti.
Fed'in faiz politikası ve PCE verisi izleniyor
ABD Merkez Bankasının gelecek ay faiz artırabileceğine yönelik piyasa beklentileri, dolar ve ABD Hazine tahvili getirilerindeki hareketleri gündeme taşıdı. Dolar endeksi 19 ayın en yüksek seviyesine yakın seyrederken yatırımcılar Fed'in para politikasına ilişkin gelişmelere odaklandı.
Piyasalarda çarşamba günü açıklanması beklenen ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verisi takip ediliyor. Fed'in enflasyon göstergeleri arasında yer alan PCE verisi, faiz politikasına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde kullanılan temel göstergelerden biri olarak öne çıkıyor.
Ethereum, XRP ve Solana'da toparlanma görüldü
Bitcoin'deki yükselişe paralel olarak diğer büyük kripto para birimlerinde de sınırlı değer artışları kaydedildi. Ethereum yüzde 0,8 yükselişle 1.724,92 dolara, XRP ise yüzde 0,8 artışla 0,9397 dolara çıktı.
Solana yüzde 2,6 değer kazanırken Cardano ve BNB'de yüzde 0,8 oranında yükseliş görüldü. Dogecoin ise aynı dönemde yatay seyretti.
Kripto para piyasasında fiyat hareketlerinin yanı sıra spot Bitcoin ETF'lerine yönelik fon akışları, kaldıraçlı pozisyonlardaki değişimler ve Fed'in faiz politikasına ilişkin açıklamalar izlenmeye devam ediyor.
Kaynak: DÜNYA
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