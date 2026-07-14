ABD enflasyonu sonrası altın fiyatları hızla yükseldi
ABD enflasyonu sonrası altın fiyatları hızla yükseldi
ABD'de haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin beklentilerin altında açıklanmasının ardından altın fiyatlarında yükseliş hız kazandı. ABD'de TÜFE haziranda aylık bazda yüzde 0,4 gerilerken yıllık enflasyon yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. Verilerin ardından küresel piyasalarda altın fiyatları yükseliş kaydetti.
Haber Giriş Tarihi: 14.07.2026 18:15
Haber Güncellenme Tarihi: 14.07.2026 18:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD'de haziran ayı TÜFE verisi aylık bazda yüzde 0,4 düşüş gösterirken yıllık enflasyon yüzde 3,5 seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 3,8 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 4,2 seviyesinde açıklanmıştı.
Verinin açıklanmasının ardından yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle birlikte altın fiyatlarında yükseliş görüldü.
Ons altın 4.081 dolar seviyesine yükseldi
14 Temmuz saat 16.15 itibarıyla ons altın yüzde 1,99 artışla 4.081,29 dolar seviyesinden işlem gördü. Gün içindeki yükseliş, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından ivme kazandı.
Gram altın 6.182 TL seviyesini aştı
Yurt içi piyasalarda gram altın aynı saat itibarıyla yüzde 2,24 yükselişle 6.182,02 TL seviyesine çıktı. Serbest piyasada gram altının alış fiyatı 6.181,18 TL, satış fiyatı ise 6.182,02 TL olarak kaydedildi.
Altın fiyatlarındaki yükseliş diğer altın türlerine de yansıdı.
Serbest piyasada güncel altın fiyatları
14 Temmuz saat 16.15 itibarıyla serbest piyasada fiyatlar şöyle gerçekleşti:
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ABD enflasyonu sonrası altın fiyatları hızla yükseldi
ABD'de haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin beklentilerin altında açıklanmasının ardından altın fiyatlarında yükseliş hız kazandı. ABD'de TÜFE haziranda aylık bazda yüzde 0,4 gerilerken yıllık enflasyon yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. Verilerin ardından küresel piyasalarda altın fiyatları yükseliş kaydetti.
ABD'de haziran ayı TÜFE verisi aylık bazda yüzde 0,4 düşüş gösterirken yıllık enflasyon yüzde 3,5 seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 3,8 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 4,2 seviyesinde açıklanmıştı.
Verinin açıklanmasının ardından yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle birlikte altın fiyatlarında yükseliş görüldü.
Ons altın 4.081 dolar seviyesine yükseldi
14 Temmuz saat 16.15 itibarıyla ons altın yüzde 1,99 artışla 4.081,29 dolar seviyesinden işlem gördü. Gün içindeki yükseliş, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından ivme kazandı.
Gram altın 6.182 TL seviyesini aştı
Yurt içi piyasalarda gram altın aynı saat itibarıyla yüzde 2,24 yükselişle 6.182,02 TL seviyesine çıktı. Serbest piyasada gram altının alış fiyatı 6.181,18 TL, satış fiyatı ise 6.182,02 TL olarak kaydedildi.
Altın fiyatlarındaki yükseliş diğer altın türlerine de yansıdı.
Serbest piyasada güncel altın fiyatları
14 Temmuz saat 16.15 itibarıyla serbest piyasada fiyatlar şöyle gerçekleşti:
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